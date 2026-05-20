OpenAI presentará solicitud para salir a bolsa en los próximos días, según WSJ

OpenAI en alerta por inteligencias artificiales chinas. / AFP
AFP
20 de mayo 2026 - 16:24

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, se está preparando para solicitar en los próximos días su salida a bolsa, informó el miércoles el diario The Wall Street Journal, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Valorada en 852.000 millones de dólares en una reciente ronda de financiación, OpenAI está trabajando con Goldman Sachs y Morgan Stanley en un borrador de prospecto que planea presentar de forma confidencial ante los reguladores, con el objetivo de salir a bolsa en septiembre, según el reporte.

El documento podría ser enviado el viernes.

La presentación se produciría mientras se espera que SpaceX, de Elon Musk, dé a conocer esta semana la documentación para su Oferta Pública Inicial (IPO), antes de una posible salida al mercado de valores en junio, lo que se convertiría a 2026 en un año récord para las salidas a bolsa.

También se espera que el gigante de la IA Anthropic debute en el mercado público de acciones.

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