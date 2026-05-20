¡Alerta por calor! Imhpa emite aviso de vigilancia por altas temperaturas y sensación térmica elevada

La alerta estará vigente desde las 4:00 p.m. de este 20 de mayo hasta las 11:59 p.m. del 23 de mayo de 2026.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas para gran parte del país, debido a las condiciones atmosféricas que continúan favoreciendo un ambiente cálido y húmedo.

La alerta estará vigente desde las 4:00 p.m. de este 20 de mayo hasta las 11:59 p.m. del 23 de mayo de 2026.

Entre las áreas bajo aviso se encuentran las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y Colón, además de varias comarcas indígenas y zonas costeras.

De acuerdo con el Imhpa, las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 31°C y 35°C durante el día, acompañadas de una humedad relativa superior al 70%, lo que provocará sensaciones térmicas entre los 35°C y 42°C.

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La entidad explicó que estas condiciones son producto de la escasa cobertura nubosa, el debilitamiento de los vientos y la alta humedad presente en el ambiente. Aunque podrían registrarse aguaceros aislados en algunos sectores, estos no serían suficientes para refrescar significativamente las temperaturas.

Durante las noches también persistirá el calor, con temperaturas entre 25°C y 28°C y sensaciones térmicas que podrían variar entre los 29°C y 33°C.

El instituto advirtió que el país podría experimentar condiciones catalogadas entre “Precaución Extrema” y “Peligro”, aumentando el riesgo de afectaciones a la salud como insolación, calambres y golpes de calor, especialmente en personas expuestas al sol por largos periodos o que realicen actividades físicas intensas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población: