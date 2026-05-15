Primera onda tropical de 2026 llegará a Panamá con lluvias significativas y tormentas

La onda tropical actualmente se encuentra sobre Venezuela y avanza hacia Panamá impulsada por corrientes de viento que aceleran su desplazamiento a aproximadamente 30 kilómetros por hora.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene vigilancia ante el posible ingreso de la primera onda tropical de 2026 al territorio panameño, fenómeno que podría generar lluvias significativas, tormentas eléctricas e incluso inundaciones urbanas durante el fin de semana.

Desde el centro de monitoreo del Imhpa, el jefe de pronóstico, Emanuel Velázquez, explicó que el país experimentará un cambio importante en las condiciones climáticas, pasando de un periodo cálido y seco a un escenario mucho más húmedo e inestable.

“Habrá un cambio drástico en las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional. Pasaremos de un periodo bastante cálido y casi seco a un evento más húmedo, con lluvias significativas y tormentas de intensidad moderada a fuerte en algunos sectores del país”, señaló el especialista.

Según el meteorólogo, la onda tropical actualmente se encuentra sobre Venezuela y avanza hacia Panamá impulsada por corrientes de viento que aceleran su desplazamiento a aproximadamente 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con las proyecciones del Imhpa, el sistema estaría llegando entre el domingo y las primeras horas del lunes, posicionándose sobre el territorio nacional y modulando las condiciones atmosféricas.

Velázquez advirtió que las lluvias podrían afectar prácticamente todo el país, con acumulados importantes en sectores del área oriental, central y occidental.

“Se estarían dando condiciones bastante significativas de lluvias y tormentas, inclusive algunas condiciones que podrían dar paso a inundaciones urbanas”, indicó.

El especialista explicó que las altas temperaturas registradas en los últimos días también contribuirán a la formación de tormentas más intensas. Actualmente, las temperaturas continúan oscilando entre los 30 y 34 grados Celsius en diferentes regiones del país.

“Todavía se mantendrán condiciones bastante cálidas durante el fin de semana. Esa energía acumulada favorecerá el desarrollo de nubes de tormenta significativas al momento de pasar esta primera onda tropical”, detalló.

El Imhpa mantiene monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles eventos de lluvias fuertes, actividad eléctrica y anegaciones temporales.

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Con información de Meredith Serracín