James Rodríguez habría rechazado una foto con la hija de Gustavo Petro: ¿Desaire o malentendido?

Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia y provocaron una ola de reacciones entre los internautas.

Una inesperada controversia se desató en Colombia luego de que se viralizaran varios videos en redes sociales en los que aparentemente el futbolista James Rodríguez ignoró una solicitud de fotografía realizada por Antonella, hija del presidente Gustavo Petro.

El hecho ocurrió durante un acto protocolar en el que Petro entregó al seleccionado colombiano el tradicional sombrero vueltiao y el pabellón nacional, en un encuentro celebrado antes de los compromisos del equipo nacional.

Según reportaron medios colombianos, la prensa no tuvo acceso al evento. Algunas publicaciones señalaron además que varios jugadores mostraban "caras largas" durante la actividad oficial.

La situación que generó la polémica quedó registrada en videos que comenzaron a circular en plataformas digitales. En las imágenes se observa al mandatario acompañado por su hija Antonella, de 17 años. Cuando Petro saludó a James Rodríguez, la joven aparentemente le solicitó una fotografía al capitán de la selección colombiana.

Sin embargo, según la interpretación de numerosos usuarios en redes sociales, el mediocampista de 34 años continuó caminando sin detenerse, lo que fue considerado por algunos como un desaire hacia la hija del presidente.

Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia y provocaron una ola de reacciones entre los internautas. Mientras algunos criticaron la supuesta actitud del futbolista, otros defendieron a Rodríguez argumentando que el video no permite determinar con claridad si escuchó o no la petición.

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Hasta el momento, ni James Rodríguez ni la Presidencia de Colombia se han pronunciado oficialmente sobre el incidente, que continúa generando debate en redes sociales y medios de comunicación.

La controversia surge en momentos en que Rodríguez sigue siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano y uno de los referentes históricos de la selección cafetera, por lo que cualquier gesto público del jugador suele tener amplia repercusión entre aficionados y usuarios de redes sociales.

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