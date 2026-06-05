San Miguelito reduce en más de mil los casos de dengue en comparación con 2025

Entre las medidas desarrolladas se encuentran las visitas casa por casa, jornadas de fumigación, inspecciones para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y actividades de orientación y educación sanitaria.

Ciudad de Panamá/El distrito de San Miguelito registra una importante disminución en los casos de dengue durante este año. Hasta la semana epidemiológica N.° 19 se han reportado 230 contagios, una cifra que representa una reducción de más de mil casos en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,215 casos confirmados y el distrito lideraba las estadísticas nacionales de la enfermedad.

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, atribuyó estos resultados a las acciones implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) como parte de una estrategia integral de prevención y control del dengue.

Según explicó, entre las medidas desarrolladas se encuentran las visitas casa por casa, jornadas de fumigación, inspecciones para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y actividades de orientación y educación sanitaria dirigidas a la población.

Torres destacó que el trabajo realizado por los promotores de salud y el personal de control de vectores ha sido clave para reducir la incidencia de la enfermedad en el distrito.

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Asimismo, señaló que la participación de la comunidad ha sido determinante para alcanzar estos resultados, debido a la colaboración de los residentes en la eliminación de recipientes que acumulan agua y pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor.

La Región de Salud de San Miguelito mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en los sectores identificados como de mayor riesgo, tomando en cuenta los indicadores epidemiológicos y los niveles de infestación del vector.

Actualmente, el corregimiento de Belisario Frías concentra la mayor cantidad de casos de dengue en el distrito, con un total de 73 contagios reportados hasta la semana epidemiológica N.° 19.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para que continúe con las medidas preventivas dentro y alrededor de las viviendas, eliminando cualquier objeto o recipiente capaz de almacenar agua y favorecer la reproducción del mosquito.

De acuerdo con el director regional de Salud, mantener estas acciones será fundamental para continuar reduciendo los casos y avanzar hacia la meta de minimizar la incidencia del dengue en San Miguelito.