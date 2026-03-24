Disminuyen casos de dengue y malaria en Panamá, según el Minsa

Según el más reciente informe epidemiológico, se han registrado poco más de 1,300 casos de dengue en lo que va del año, mientras que para el 2025, en el mismo periodo, se reportaban cerca de 2,000 casos, reflejando una reducción importante.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su sistema de vigilancia epidemiológica, reportó una disminución significativa en los casos de dengue y malaria en lo que va del año, como resultado del fortalecimiento de las estrategias de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, informó que, de acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico, se han registrado poco más de 1,300 casos de dengue, cifra inferior a los cerca de 2,000 casos reportados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la malaria, indicó que hasta la semana epidemiológica número 10 se contabilizan alrededor de 2,000 casos, en comparación con los 2,800 registrados durante el mismo periodo del año pasado, lo que evidencia una reducción importante.

La funcionaria explicó que estos resultados responden al fortalecimiento de las estrategias integrales implementadas por el Minsa, entre ellas las visitas casa por casa, intervenciones comunitarias, jornadas en centros educativos y la nebulización en áreas priorizadas. A estas acciones se suma la promoción constante de la educación sanitaria dirigida a la población, enfocada en la eliminación de criaderos de mosquitos.

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“Estamos trabajando directamente en las comunidades, creando conciencia sobre la importancia de eliminar los recipientes que acumulen agua, ya que el apoyo y la participación social son fundamentales para interrumpir el ciclo de vida del mosquito y reducir la transmisión de estas enfermedades”, señaló Gill.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la eliminación de criaderos continúa siendo la estrategia prioritaria y más efectiva para combatir la proliferación del mosquito transmisor.

El informe también detalla que se han registrado cinco defunciones por dengue. En relación con los casos graves, actualmente se reportan nueve, una cifra menor a los 22 registrados a la misma fecha en 2025, lo que refleja una disminución en la severidad de la enfermedad.

Por otro lado, la directora advirtió sobre un aumento en la circulación de virus respiratorios, asociado a la transición de la estación seca a la lluviosa, lo que podría impactar la salud de la población, especialmente en los grupos más vulnerables.

Ante este escenario, Gill reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención y a acudir a los centros de salud para completar sus esquemas de vacunación, especialmente en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, que se celebrará en abril.

“El país cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos y gratuitos de la región, por lo que invitamos a toda la población a protegerse y aprovechar estas jornadas”, concluyó.