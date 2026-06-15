Mauricio Ruffy conquista la UFC y sorprende con una propuesta de matrimonio en la Casa Blanca

La noche de UFC Freedom 250 quedará grabada en la memoria de los aficionados a las artes marciales mixtas por una combinación poco habitual de adrenalina, celebración y romance.

El brasileño Mauricio Ruffy protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al derrotar de manera contundente a Michael Chandler y, apenas minutos después, pedirle matrimonio a su pareja frente a miles de espectadores en los jardines de la Casa Blanca.

La cartelera especial organizada por la UFC convirtió un escenario emblemático de la política estadounidense en el epicentro del deporte de combate. En medio de una atmósfera cargada de expectativa, Ruffy logró la victoria más importante de su trayectoria profesional y aprovechó el momento para compartir una escena personal que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Antes de protagonizar el emotivo episodio, el brasileño ofreció una actuación dominante dentro del octágono. Desde los primeros intercambios mostró agresividad, precisión y una notable capacidad para conectar golpes de poder sobre Chandler, uno de los nombres más reconocidos de la organización.

El experimentado peleador estadounidense intentó resistir el ataque constante de su rival y buscar alternativas para mantenerse en competencia. Sin embargo, la presión ejercida por Ruffy resultó determinante durante el primer asalto. El brasileño encontró espacios para castigar a Chandler con combinaciones contundentes que fueron minando la capacidad de respuesta del veterano luchador.

Con apenas 31 segundos por disputarse en el round inicial, el árbitro Mike Beltran decidió detener el combate al considerar que Chandler ya no podía defenderse de forma efectiva. La decisión confirmó la victoria por nocaut técnico para Ruffy y desató la celebración del equipo brasileño.

El triunfo representó un paso trascendental en la carrera del sudamericano. Vencer a una figura del prestigio de Chandler en una cartelera histórica elevó su perfil dentro de la organización y consolidó su nombre entre los peleadores que buscan abrirse camino hacia posiciones más relevantes en la compañía.

Sin embargo, el resultado deportivo terminó siendo solo una parte de la historia. Durante la entrevista posterior al combate, realizada por el comentarista Joe Rogan, Ruffy tomó el micrófono y sorprendió a todos los presentes con una declaración que transformó el ambiente competitivo en un momento profundamente personal.

A través de un traductor, el brasileño expresó sus sentimientos hacia Nadine, su compañera sentimental, mientras el público observaba expectante desde las tribunas. “¿Qué mejor lugar para pedirle matrimonio a mi esposa?”, manifestó inicialmente antes de dirigir unas palabras más directas a su pareja.

Te puede interesar: Jeremy Strong sorprende como Mark Zuckerberg en la película 'The Social Reckoning'

Te puede interesar: Antonela Roccuzzo desmiente rumores sobre supuestas cirugías estéticas de Lionel Messi

Segundos después continuó con la propuesta que provocó una inmediata reacción entre los asistentes: “Nadine, te amo. ¿Te casarías conmigo, ya que estamos aquí mismo en la Casa Blanca?”.

La respuesta no tardó en llegar. Desde las gradas, Nadine mostró su aprobación mediante un gesto que fue percibido por los presentes y celebrado por la multitud. Joe Rogan, testigo directo de la escena, compartió su entusiasmo al confirmar lo que acababa de suceder.

“Ella levantó el pulgar”, comentó inicialmente el narrador. Luego añadió con evidente emoción: “¿Está aquí en la Casa Blanca? ¡Levantó el pulgar!, enhorabuena, señor”.

La propuesta generó comentarios entre algunos aficionados debido a que Ruffy se refirió a Nadine como su “esposa” antes de formular la pregunta. Ese detalle despertó especulaciones en redes sociales sobre el estado civil de la pareja, aunque la conversación rápidamente quedó eclipsada por la magnitud del momento vivido.

La velada también destacó por el elevado número de definiciones rápidas dentro del octágono. Las primeras peleas del evento concluyeron por nocaut durante los primeros asaltos, consolidando a UFC Freedom 250 como una de las funciones más explosivas del año.

Para Mauricio Ruffy, la jornada terminó convirtiéndose en una noche perfecta. El brasileño no solo consiguió una victoria que puede cambiar el rumbo de su carrera en la UFC, sino que también transformó un escenario histórico en el lugar donde decidió dar uno de los pasos más importantes de su vida personal.