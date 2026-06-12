Jeremy Strong sorprende como Mark Zuckerberg en la película 'The Social Reckoning'

Sony Pictures finalmente reveló el primer tráiler, una de las producciones más esperadas del año y la nueva apuesta cinematográfica inspirada en la historia reciente de Facebook y su impacto global.

El avance permitió ver por primera vez a Jeremy Strong caracterizado como Mark Zuckerberg, una transformación que ha generado una fuerte conversación entre los seguidores del cine y la tecnología. La película llegará a los cines el próximo 9 de octubre y funciona como una obra complementaria a “The Social Network”, el exitoso filme estrenado en 2010.

Aunque no ha sido presentada oficialmente como una secuela directa, ambas producciones comparten un elemento clave: la participación del reconocido guionista y director Aaron Sorkin, ganador del Premio Oscar por su trabajo en la historia que narró el nacimiento de Facebook. En esta ocasión, además de escribir el libreto, Sorkin también asumió la dirección del proyecto, ampliando la mirada sobre el universo de la red social más influyente de las últimas décadas.

La nueva película se aleja de los años universitarios de Zuckerberg y se concentra en una etapa mucho más compleja de la compañía, cuando Facebook ya se había convertido en un gigante tecnológico con una enorme influencia sobre millones de usuarios en todo el mundo. La historia toma como punto de partida las revelaciones conocidas como “The Facebook Files”, una investigación periodística que expuso documentos internos relacionados con el funcionamiento de la plataforma y sus consecuencias sociales.

Dentro de la trama, la ganadora del Oscar Mikey Madison interpreta a Frances Haugen, una ingeniera que decidió sacar a la luz información confidencial de la empresa. Su personaje une fuerzas con Jeff Horwitz, periodista de The Wall Street Journal interpretado por Jeremy Allen White, para investigar y divulgar aspectos que permanecían ocultos al público. Según la sinopsis oficial, ambos emprenden una misión que termina revelando algunos de los secretos más sensibles de la compañía tecnológica.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención del adelanto es la caracterización de Jeremy Strong. El actor, ampliamente reconocido por su trabajo en la serie “Succession”, presenta una versión más madura, reservada y calculadora de Zuckerberg. La interpretación contrasta con la que realizó Jesse Eisenberg en 2010, cuando encarnó a un joven emprendedor que daba sus primeros pasos en la creación de Facebook.

El tráiler muestra a un Zuckerberg sometido al escrutinio público y enfrentando cuestionamientos sobre el papel de la plataforma en la difusión de información y otros asuntos de interés global. Varias escenas lo presentan preparándose para responder ante organismos oficiales y enfrentando crecientes presiones derivadas de las filtraciones.

Además de Strong, Madison y White, la producción cuenta con un elenco integrado por figuras reconocidas como Bill Burr, Betty Gilpin, Wunmi Mosaku y Billy Magnussen, quienes aportan peso dramático a una historia que promete combinar política, tecnología y periodismo de investigación.

La cinta se desarrolla aproximadamente 17 años después de los acontecimientos narrados en “The Social Network” y explora cómo la empresa fundada en Harvard pasó de ser una innovación universitaria a convertirse en una de las corporaciones más influyentes y controvertidas del planeta.

Con el lanzamiento del primer adelanto, “The Social Reckoning” se posiciona como una de las películas más comentadas de la temporada. La combinación del talento de Aaron Sorkin, la transformación de Jeremy Strong en Mark Zuckerberg y una historia basada en hechos reales ha despertado una enorme expectativa entre los espectadores. Todo apunta a que el largometraje buscará ofrecer una mirada profunda sobre el poder de las redes sociales y los desafíos que han acompañado su crecimiento durante los últimos años.