Antonela Roccuzzo desmiente rumores sobre supuestas cirugías estéticas de Lionel Messi

Las redes sociales fueron escenario de una inesperada polémica, luego de que una especialista en armonización facial publicara un análisis sobre los supuestos cambios estéticos del capitán de la selección argentina.

Lo que parecía ser un contenido más dentro de la creciente tendencia de evaluar transformaciones físicas de figuras públicas terminó convirtiéndose en un debate viral cuando la esposa del futbolista decidió intervenir de manera directa para desmentir las afirmaciones.

La controversia comenzó a partir de un video difundido por Celeste Nardanone, quien se presenta en redes sociales como médica especializada en armonización facial. En la publicación, la profesional analizó fotografías de distintas etapas de la vida de Messi y sostuvo que el astro del fútbol habría recurrido a diversos procedimientos estéticos para modificar algunos rasgos de su rostro.

Como introducción a su análisis, la especialista planteó una reflexión orientada a derribar estigmas relacionados con los tratamientos estéticos masculinos. En su publicación escribió: “¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara”.

A partir de esa premisa, desarrolló una comparación entre las imágenes del futbolista durante sus primeros años como profesional y su apariencia actual. Según explicó, algunos rasgos físicos evidenciaban modificaciones que, a su juicio, no podían atribuirse únicamente al paso del tiempo.

Te puede interesar: Ariana Grande rompe récord histórico en Billboard con el éxito de 'Hate That I Made You Love Me

Te puede interesar: Brad Pitt: su hija Zahara sigue los pasos de sus hermanos y busca eliminar legalmente el apellido

Durante el video afirmó: “Analizando su rostro antes de los procedimientos estéticos, quiero que presten especial atención a sus ojitos encapotados, el tamaño de su nariz, la posición y tamaño de sus orejas y la posición de su mentón bastante retraído, inclusive en esta foto que se le ve la papada”.

La especialista fue más allá y enumeró una serie de procedimientos que, según su interpretación, habrían contribuido a la transformación estética del campeón del mundo. Entre ellos mencionó una rinoplastia, rellenos faciales, correcciones en las orejas, tratamientos dentales, aplicación ocasional de Botox y una blefaroplastia para modificar la apariencia de la mirada.

Al justificar su análisis, aseguró: “Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una. El cambio más llamativo y que más poderoso fue el cambio de su mentón, hay un claro ejemplo de un relleno en el mentón con ácido hialurónico”. También agregó: “Miren lo que es esa frente, el entrecejo despejado y los ojitos bien abiertos…”, mientras explicaba las diferencias observadas en distintas fotografías.

El contenido acumuló rápidamente miles de visualizaciones, comentarios y reacciones. Sin embargo, el episodio tomó un rumbo inesperado cuando Antonela Roccuzzo, habitualmente reservada en este tipo de discusiones públicas, decidió responder de manera contundente.

La empresaria dejó un mensaje breve pero categórico que rápidamente se viralizó en múltiples plataformas. En su comentario escribió: “¡No pegaste una!”. Luego añadió: “Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign”.

Con esas declaraciones, Roccuzzo negó cada uno de los procedimientos atribuidos al futbolista y aclaró que el único cambio visible relacionado con la dentadura correspondía al uso de Invisalign, un sistema de ortodoncia transparente que permite corregir la alineación dental sin necesidad de intervenciones quirúrgicas.

La respuesta generó aún más repercusión y motivó una nueva intervención de la autora del video. Lejos de retractarse, defendió el enfoque de su publicación y agradeció la participación de Antonela en el debate. En su réplica escribió: “Gracias por comentar mi video... lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos... lo entiendo, me pasa a diario en consultorio... Cariños y mi admiración completa, siempre”.

Aunque el intercambio se mantuvo en términos respetuosos, la intervención de Antonela Roccuzzo dejó clara su postura respecto a los rumores. Su respuesta se convirtió en una de las reacciones más comentadas de los últimos días y volvió a colocar a Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y los debates sobre cirugías estéticas, armonización facial y tratamientos cosméticos en el centro de la conversación digital.