Brad Pitt: su hija Zahara sigue los pasos de sus hermanos y busca eliminar legalmente el apellido

Los hijos de la pareja vuelven a ocupar titulares internacionales tras conocerse que Zahara Jolie-Pitt inició formalmente el proceso para retirar el apellido paterno de su identidad legal.

La joven de 21 años presentó una solicitud ante la Corte Superior de California con el objetivo de pasar a llamarse únicamente Zahara Jolie, una decisión que se suma a acciones similares emprendidas recientemente por otros integrantes de la familia.

Con este movimiento, Zahara se convierte en el tercer hijo de la expareja de Hollywood que avanza por la misma vía en menos de dos años. La noticia ha despertado un amplio interés mediático debido al prolongado historial de tensiones familiares que ha acompañado el proceso de separación entre los dos actores desde 2016.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados ante las autoridades de California, la petición fue radicada en abril y posteriormente procesada por la corte. El caso ya tiene programada una audiencia para finales de septiembre en Los Ángeles, donde se revisará oficialmente la solicitud presentada por la estudiante universitaria.

La decisión no resulta completamente inesperada para quienes han seguido de cerca la vida pública de Zahara. Desde hace varios años, la joven había comenzado a identificarse públicamente utilizando únicamente el apellido de su madre. Uno de los momentos más comentados ocurrió en 2023 durante su ingreso a la hermandad universitaria Alpha Kappa Alpha, cuando se presentó ante sus compañeras diciendo: “Mi nombre es Zahara Marley Jolie. Vengo del Estado Dorado, de la ciudad llena de ángeles, Los Ángeles, California”.

Ese gesto volvió a repetirse recientemente durante su ceremonia de graduación en Spelman College, una prestigiosa institución académica ubicada en Atlanta. Al recibir su título en psicología, fue anunciada públicamente como “Zahara Marley Jolie”, reforzando la identidad que ahora busca formalizar mediante los canales legales correspondientes.

La situación ocurre pocos días después de que se conociera que Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, también inició un trámite similar. A esto se suma el caso de Shiloh, quien completó exitosamente el proceso en 2024 y adoptó legalmente el nombre de Shiloh Jolie tras presentar una solicitud propia y contratar representación jurídica independiente.

La acumulación de estas decisiones ha generado nuevas conversaciones sobre la relación entre Brad Pitt y varios de sus hijos. Aunque ninguna de las partes involucradas ha ofrecido declaraciones públicas sobre la petición de Zahara, el tema surge en un contexto marcado por años de disputas familiares posteriores a la separación de los actores.

Te puede interesar: Taylor Swift conquista el streaming mundial con su canción para Toy Story 5

Te puede interesar: Mick Jagger: la divertida crítica de su hijo sobre el look de su padre en Italia

Angelina Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016 alegando “diferencias irreconciliables”, dando inicio a uno de los procesos legales más seguidos por la prensa internacional. Durante los años posteriores, la expareja enfrentó desacuerdos relacionados con la custodia de sus seis hijos y otros asuntos familiares que mantuvieron la atención de los medios de comunicación.

El divorcio quedó oficialmente finalizado a finales de 2024, cerrando una etapa legal que se prolongó durante ocho años. Actualmente, los únicos hijos menores de edad de la familia son los mellizos Knox y Vivienne, por lo que cualquier asunto relacionado con la custodia se limita exclusivamente a ellos.

La noticia también provocó reacciones de fuentes cercanas al entorno familiar. Una persona vinculada a Brad Pitt aseguró: “es una lástima cuando un padre aliena deliberadamente a sus hijos del otro”, responsabilizando a Angelina Jolie por el deterioro de los vínculos familiares.

Por otro lado, otra fuente consultada defendió la autonomía de los hijos de la expareja al afirmar: “Los hijos ya son adultos y toman sus propias decisiones. Es realmente terrible que él haya intentado presentarse como una víctima. ¿Cuándo la gente empezará a hacer las preguntas correctas sobre lo que les ocurrió a los hijos?”.

Más allá de la controversia, Zahara ha construido una trayectoria propia enfocada en la educación y el compromiso social. Adoptada por Angelina Jolie en Etiopía en 2005, ha mantenido una estrecha conexión con sus raíces africanas. En años recientes acompañó a su madre en iniciativas relacionadas con la educación de niñas etíopes y en encuentros institucionales destinados a impulsar proyectos de desarrollo.

Mientras la solicitud continúa su curso ante la justicia estadounidense, la decisión de Zahara marca un nuevo capítulo dentro de una de las familias más observadas de Hollywood y refuerza una tendencia que ya han seguido otros hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie en los últimos años.