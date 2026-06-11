Ariana Grande rompe récord histórico en Billboard con el éxito de 'Hate That I Made You Love Me'

La cantante estadounidense volvió a demostrar su enorme poder en la industria musical al conquistar una vez más la cima del Billboard Hot 100.

Su más reciente sencillo, “Hate That I Made You Love Me”, debutó directamente en el primer lugar de la prestigiosa clasificación estadounidense, convirtiéndose en un nuevo hito dentro de una carrera marcada por récords, éxitos globales y millones de seguidores alrededor del mundo.

El lanzamiento representa el primer adelanto oficial de Petal, el próximo álbum de estudio de la artista, y su llegada al número uno no solo confirma la expectativa que rodea el proyecto, sino que también fortalece la posición de Grande entre las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

Con este resultado, la intérprete alcanzó su décimo sencillo en liderar el Billboard Hot 100, una cifra reservada para un grupo muy reducido de artistas que han logrado marcar generaciones dentro de la música internacional. Además, la canción se convirtió en su octavo debut directo en la primera posición, una marca que la coloca junto a Taylor Swift entre las mujeres con más estrenos en la cima de la clasificación.

El desempeño comercial de “Hate That I Made You Love Me” fue contundente desde sus primeros días de disponibilidad. Durante la semana de seguimiento en Estados Unidos, la canción acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales, registró una fuerte presencia en la radio y obtuvo destacadas cifras de ventas, impulsando su llegada inmediata al liderazgo del ranking.

La estrategia de lanzamiento también jugó un papel importante en el resultado. El sencillo fue presentado en diferentes formatos y versiones especiales dirigidas a los seguidores más fieles de la artista. Entre ellas figuraron ediciones alternativas, grabaciones especiales, versiones instrumentales y lanzamientos físicos en formatos como vinilo, casete y CD, una combinación que fortaleció su impacto comercial.

El nuevo logro adquiere una relevancia aún mayor al analizar la trayectoria reciente de la cantante. Desde que consiguió su primer número uno en Billboard en 2018, ninguna otra artista femenina ha acumulado más canciones en la cima de la clasificación durante ese mismo periodo. Esta consistencia la ha convertido en una de las voces más exitosas y dominantes de la música popular de los últimos años.

La lista de éxitos número uno de Ariana Grande incluye temas que marcaron distintas etapas de su carrera, entre ellos “Thank U, Next”, “7 Rings”, “Positions”, “Rain on Me”, “Save Your Tears”, “Die for You”, “Yes, And?”, “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)” y ahora “Hate That I Made You Love Me”, consolidando un catálogo musical que continúa conectando con audiencias de diferentes generaciones.

Gracias a este nuevo liderazgo, la cantante también logró igualar una marca histórica dentro del Billboard Hot 100. Con diez canciones en el primer lugar, comparte posición con artistas legendarios como Janet Jackson, Bruno Mars y Stevie Wonder, reafirmando su lugar entre los nombres más importantes de la historia de la música comercial.

El éxito también representa una victoria para el equipo creativo detrás del sencillo. Ariana Grande participó activamente en la composición y producción junto a los reconocidos Max Martin e ILYA. La colaboración volvió a demostrar la efectividad de una fórmula artística que ha generado algunos de los mayores éxitos del pop moderno.

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Para Max Martin, la llegada de la canción al número uno significó ampliar aún más su récord como el productor con más sencillos líderes en la historia del Billboard Hot 100. Asimismo, continúa ocupando una posición privilegiada entre los compositores más exitosos de todos los tiempos gracias a la enorme cantidad de canciones que han alcanzado la cima bajo su firma.

La noticia llega en un momento especialmente activo para Ariana Grande. Además de preparar el lanzamiento de Petal, previsto para finales de julio, la cantante acaba de regresar a los escenarios con el inicio de su esperada gira Eternal Sunshine Tour, que ya genera una enorme demanda de entradas en distintas ciudades.

Con un nuevo álbum en camino, una gira internacional en marcha y otro récord histórico en su historial, Ariana Grande reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes de la actualidad y demuestra que su capacidad para dominar las listas musicales continúa tan vigente como en los momentos más exitosos de su carrera.