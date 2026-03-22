Dengue en aumento: Panamá supera los mil casos acumulados y cuatro defunciones en lo que va del 2026

Del total de casos registrados, 1,081 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 146 presentan signos de alarma y cinco han sido clasificados como dengue grave. Además, el informe detalla que 149 personas han requerido hospitalización.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá acumula un total de 1,232 casos de dengue hasta la semana epidemiológica número 8, correspondiente del 22 al 28 de febrero de 2026, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de su Departamento de Epidemiología.

Del total de casos registrados, 1,081 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 146 presentan signos de alarma y cinco han sido clasificados como dengue grave. Además, el informe detalla que 149 personas han requerido hospitalización. Las autoridades también reportaron cuatro defunciones asociadas a esta enfermedad, tres en la provincia de Bocas del Toro y una en Coclé.

En cuanto a la distribución geográfica, la Región Metropolitana encabeza la lista con 337 casos, seguida por Colón (140), Bocas del Toro (124), San Miguelito (121), Panamá Oeste (119) y Panamá Este (104). Otras regiones con incidencia incluyen Herrera (81), Panamá Norte (60), Chiriquí (56), Los Santos (25), Veraguas (23), Coclé (18), Darién (10), la comarca Guna Yala (9) y Ngäbe-Buglé (5).

A nivel de corregimientos, Tocumen registra la mayor cantidad de casos con 67, seguido de 24 de Diciembre (62), Las Garzas (48), Belisario Frías (43), Pacora (36), Bocas del Toro (34) y Veracruz (30).

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El informe epidemiológico indica que el grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 32.4 casos por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, la tasa de incidencia se sitúa en 26.1 casos por cada 100 mil habitantes.

Ante este panorama, el Minsa mantiene operativos de control vectorial en todo el país, con el objetivo de reducir la propagación de la enfermedad. Las autoridades reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos del mosquito transmisor, especialmente en recipientes que acumulen agua dentro y alrededor de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra desechar objetos en desuso como latas, botellas y neumáticos, mantener tapados los depósitos de agua y realizar limpieza constante de los alrededores.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, cuyos síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Las autoridades sanitarias insisten en evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante la aparición de síntomas, especialmente si se presentan signos de alarma.