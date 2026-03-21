Béisbol Mayor 2026 | Panamá Oeste desata su ofensiva en el noveno y somete a los Potros de Panamá Este

Colón vs Panamá Oeste domingo 22 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Panamá Oeste sacó a relucir su ofensiva en los momentos decisivos para derrotar con autoridad 7-1 a Panamá Este, en un compromiso que se definió con un contundente rally en la novena entrada.

Con una producción de 12 imparables y una defensa impecable sin errores, los “Vaqueros” construyeron una victoria sólida que les permite ahora colocar su marca en 4-3, ganando terreno en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Explosión ofensiva en el cierre

El partido se mantuvo competitivo durante gran parte del encuentro, pero fue en el último episodio donde Panamá Oeste marcó la diferencia con una ofensiva explosiva.

El gran protagonista fue Arod McKenzie, quien conectó un cuadrangular que encabezó un rally de cuatro carreras en el noveno inning, terminando la jornada con 3 carreras impulsadas y siendo la figura clave del triunfo.

También destacó Yeremy Sánchez, quien tuvo una noche completa al batear de 4-2, incluyendo un triplete, con dos carreras anotadas y una empujada. Por su parte, Johan Camargo aportó consistencia ofensiva al irse de 4-2 con doblete, una remolcada y dos anotadas.

El aporte colectivo lo completó Benjamín Bailey, quien ligó de 5-2 con doblete, una base robada y una carrera impulsada, consolidando el dominio ofensivo del Oeste.

En contraste, Panamá Este fue limitado a apenas 3 imparables en todo el compromiso. La única carrera del equipo llegó temprano, gracias a un remolque de Jordan Jiménez en la primera entrada.

Dominio desde la lomita

El pitcheo de Panamá Oeste fue determinante para controlar el ritmo del partido. Adriel González se llevó la victoria tras una sólida apertura de 6.2 entradas, en las que permitió solo un hit y una carrera, además de recetar 7 ponches, neutralizando por completo a la ofensiva rival.

El relevo también cumplió con Miguel Gómez, quien cerró el encuentro con 1.2 episodios, permitiendo dos imparables pero ponchando a 3 bateadores para asegurar el triunfo.

Por el lado de Panamá Este, Jean Rivera cargó con la derrota tras permitir 6 hits y 3 carreras limpias en 4.1 entradas, además de otorgar cuatro boletos.

Una de las actuaciones más destacadas del equipo fue la de Ariel Atencio, quien mantuvo a su novena en juego con 3.2 entradas de calidad, permitiendo solo dos hits y ponchando a tres rivales. Sin embargo, el relevo posterior no pudo contener el ataque final, permitiendo las cuatro carreras decisivas en el noveno inning.

Oeste toma impulso en la tabla

Con este resultado, Panamá Oeste mejora su récord a 4-3, mostrando una combinación efectiva de pitcheo, defensa y ofensiva oportuna que lo convierte en un rival peligroso en el torneo.

Por su parte, Panamá Este deberá ajustar tras una derrota en la que no logró sostener el ritmo en los innings finales, dejando escapar un juego que se mantuvo cerrado hasta el cierre.