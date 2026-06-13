Katy Perry, Lisa y Anitta brillan en una apertura mundialista al estilo Hollywood

Entre el público tampoco faltaron las grandes figuras. Actores y celebridades como Tom Cruise, Halle Berry, Owen Wilson, Rob Lowe y Paris Hilton, así como el exfutbolista David Beckham, siguieron de cerca cada presentación, convirtiendo las gradas en una auténtica alfombra roja.

Los Angeles, Estados Unidos/El Mundial 2026 encendió motores este viernes en Estados Unidos con una ceremonia inaugural cargada de espectáculo, música y celebridades, en una puesta en escena digna de Hollywood que convirtió al SoFi Stadium de Los Ángeles en el epicentro del entretenimiento global.

Antes del duelo entre Estados Unidos y Paraguay, el escenario se transformó en una gigantesca celebración de la cultura pop. Las pantallas gigantes dieron la bienvenida al público con imágenes del emblemático letrero de Hollywood, mientras una producción inspirada en el arte urbano y la creatividad angelina marcaba el tono de la noche.

La música tomó rápidamente el protagonismo. Con una enorme réplica del trofeo de la Copa del Mundo dominando el centro del campo, el rapero Future y la sensación sudafricana Tyla fueron los encargados de abrir la fiesta con una explosiva interpretación de “Game Time”, desatando la euforia de los miles de aficionados presentes.

El espectáculo elevó aún más su nivel cuando la estrella tailandesa Lisa, integrante de Blackpink, apareció junto a la brasileña Anitta y el nigeriano Rema para interpretar “Goals”, uno de los temas oficiales del torneo. La presentación reunió sobre un mismo escenario a tres de las figuras más influyentes de la música actual y marcó un momento histórico para el certamen, ya que Lisa se convirtió en la primera artista de K-pop en actuar en una ceremonia inaugural de una Copa del Mundo.

La velada continuó con una de las actuaciones más esperadas de la noche. Katy Perry hizo su entrada minutos antes del pitazo inicial, acompañada por el joven noruego Tius Luka, con quien interpretó “Wonder”, una canción que los une desde que él participó en la grabación del tema siendo apenas un niño. La cantante estadounidense deslumbró con un llamativo vestido plateado que captó todas las miradas y aportó una dosis extra de glamour al evento.

Además de ofrecer su actuación musical, Perry tuvo el honor de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, añadiendo un toque emotivo a una ceremonia que mezcló deporte, cultura y espectáculo.

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Entre el público tampoco faltaron las grandes figuras. Actores y celebridades como Tom Cruise, Halle Berry, Owen Wilson, Rob Lowe y Paris Hilton, así como el exfutbolista David Beckham, siguieron de cerca cada presentación, convirtiendo las gradas en una auténtica alfombra roja.

Con música de distintos continentes, una producción de gran escala y la presencia de algunas de las estrellas más populares del planeta, Estados Unidos dio el banderazo de salida a la Copa del Mundo 2026 con un espectáculo que dejó claro que el torneo no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también momentos memorables fuera de ella.