De Alanis Morissette a Michael Bublé: las estrellas que dieron inicio al Mundial en Canadá

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa al partido inaugural fue la interpretación del himno nacional de Canadá a cargo de la reconocida cantante Alanis Morissette .

Toronto, Canadá/La ciudad de Toronto se vistió de fiesta para dar inicio a la Copa Mundial 2026 con una ceremonia cargada de música, color y orgullo cultural que puso en escena la diversidad que caracteriza a Canadá.

El espectáculo arrancó con un emotivo homenaje a las culturas indígenas canadienses. Al ritmo de instrumentos tradicionales, artistas y bailarines resaltaron las raíces ancestrales del país anfitrión, marcando el tono de una celebración que combinó historia, identidad y modernidad.

La primera interpretación estuvo a cargo de Alessia Cara, quien interpretó su éxito "Wild Things" acompañada de una vistosa coreografía. Durante la actuación, jóvenes artistas recorrieron el escenario portando representaciones de algunos de los animales más emblemáticos de Canadá, entre ellos osos, alces y ballenas, en una puesta en escena que rindió homenaje a la riqueza natural del país.

La energía continuó con la participación de Nora Fatehi, junto a Vegedream y Sanjoy, quienes interpretaron "Siir Siir". La presentación estuvo marcada por una explosión de ritmo, baile y talento juvenil, en medio de un escenario dominado por los colores rojo y blanco de la bandera canadiense.

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La ceremonia también contó con la actuación de Jessie Reyez y El Vanna, quienes llevaron al escenario el tema "Illuminate", un momento en que la música se convirtió en el puente perfecto para unir culturas y celebrar el inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

El actor y comediante Will Arnett fue el encargado de dar la bienvenida oficial a los aficionados que llenaron el estadio, en los momentos previos al encuentro inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, el cantante Michael Bublé se sumó a la celebración, aportando su carisma y talento a una velada que combinó deporte, música y cultura.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa al partido inaugural fue la interpretación del himno nacional de Canadá a cargo de la reconocida cantante Alanis Morissette. La artista puso su voz al tradicional "O Canada" ante miles de aficionados en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo, en una presentación que despertó el orgullo nacional y marcó el inicio oficial de la fiesta futbolística.