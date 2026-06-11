Shakira se roba el show junto a Maná, Belinda y J Balvin en la apertura del Mundial 2026

La ceremonia estuvo marcada por constantes referencias a México, con el público coreando “¡Viva México!” en distintos momentos.

México, México/La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente con una espectacular ceremonia de apertura en la Ciudad de México, donde el icónico Estadio Azteca se convirtió en el epicentro de una celebración que fusionó música, cultura y orgullo latinoamericano ante miles de asistentes.

El evento inició con un homenaje a la cultura mexicana, marcando el tono de una tarde vibrante que dio la bienvenida a la primera Copa del Mundo organizada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, y que contará con 48 selecciones compitiendo por el título más codiciado del fútbol mundial.

La apertura estuvo a cargo de la legendaria banda mexicana Maná, que encendió el estadio con su emblemático tema “Oye mi amor”, provocando una ovación inmediata del público.

Luego, el cantante urbano Danny Ocean tomó el escenario con la canción “Partidazo”, manteniendo la energía en alto en un espectáculo que combinó luces, danza y referencias al espíritu futbolero del torneo.

La representación artística continuó con Belinda, quien junto a Los Corazones Azules interpretó “Por ella”, en una puesta en escena marcada por colores tradicionales y elementos del folclor mexicano.

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Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con la aparición del colombiano J Balvin, quien salió al escenario con un llamativo atuendo y ofreció un recorrido por varios de sus éxitos, encendiendo aún más la energía del público.

El cierre musical estuvo a cargo de la superestrella global Shakira, quien hizo vibrar al Estadio Azteca con el tema “Dai Dai” junto a Burna Boy. Vestida con un estilo inspirado en animadoras deportivas, la artista combinó coreografías sensuales con sus clásicos movimientos, logrando uno de los momentos más ovacionados de la noche.

La ceremonia estuvo marcada por constantes referencias a México, con el público coreando “¡Viva México!” en distintos momentos, además de un despliegue de vestuarios tradicionales, luces y pirotecnia que culminó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Estadio Azteca.

El evento no solo dio inicio a la competencia deportiva, sino que también reafirmó el carácter global y multicultural del Mundial 2026, que promete convertirse en uno de los torneos más ambiciosos y mediáticos de la historia del fútbol.