Maná vuelve a Latinoamérica con una gira por cinco países

Considerada una de las bandas latinoamericanas más exitosas de todos los tiempos, Maná ha construido una trayectoria de más de tres décadas en la música, conquistando escenarios de América y Europa con su mezcla de rock, pop y ritmos latinos.

La legendaria banda mexicana de rock en español Maná anunció su esperado regreso a Latinoamérica con una gira que recorrerá cinco países y cinco grandes estadios a finales de este año.

A través de sus redes sociales, el grupo confirmó las primeras fechas de este nuevo recorrido, que comenzará el 28 de noviembre en Bogotá, Colombia, y continuará por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

El calendario anunciado incluye:

28 de noviembre – Bogotá, Colombia

2 de diciembre – Lima, Perú

5 de diciembre – Santiago de Chile

10 de diciembre – Buenos Aires, Argentina

17 de diciembre – Ciudad de México, México

La agrupación adelantó que próximamente revelará los detalles de la venta de boletos, por lo que invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a sus canales oficiales.

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Considerada una de las bandas latinoamericanas más exitosas de todos los tiempos, Maná ha construido una trayectoria de más de tres décadas en la música, conquistando escenarios de América y Europa con su mezcla de rock, pop y ritmos latinos.

Liderada por Fher Olvera, la banda ha dejado huella con éxitos como Rayando el Sol, Oye Mi Amor, Clavado en un Bar, Mariposa Traicionera, Labios Compartidos y En el Muelle de San Blas, temas que continúan sonando en emisoras y plataformas digitales en toda la región.

A lo largo de su carrera, Maná ha vendido millones de discos, obtenido múltiples premios internacionales y se ha consolidado como una de las agrupaciones en español con mayor convocatoria. Su regreso a Latinoamérica promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes de la temporada para sus seguidores.