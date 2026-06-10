Ronaldinho sorprende con 'Camisa 10', un álbum musical que reúne a estrellas de 18 países

Después de conquistar estadios, levantar títulos históricos y convertirse en uno de los futbolistas más admirados de todos los tiempos, Ronaldinho decidió abrir una nueva etapa en su carrera profesional.

El exastro brasileño Ronaldinho debutó oficialmente en la industria musical con el lanzamiento de “Camisa 10”, un proyecto discográfico de gran escala que apuesta por la diversidad cultural y la colaboración internacional.

El álbum, presentado este martes, marca la incursión formal del campeón mundial en el entretenimiento musical. Lejos de tratarse de una producción convencional, la propuesta reúne a decenas de artistas de distintos géneros y nacionalidades, convirtiéndose en una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas recientemente por una figura del deporte.

Según informó el equipo del exjugador, el proyecto fue concebido como una experiencia global capaz de conectar diferentes estilos, idiomas y mercados. La producción fue descrita como una “colaboración masiva sin fronteras de géneros”, una definición que refleja la amplitud artística de un trabajo que involucró a 44 músicos procedentes de 18 países.

El nombre del disco tiene un significado especial para los seguidores del brasileño. La expresión “Camisa 10” hace referencia al número que utilizó durante gran parte de su carrera deportiva, un dorsal históricamente reservado para los futbolistas con mayor creatividad, liderazgo y capacidad de desequilibrio dentro del terreno de juego. Con esta elección, Ronaldinho conecta su legado futbolístico con su nueva faceta artística.

La producción está dividida en dos volúmenes que, en conjunto, suman 59 canciones. El primero incluye 29 temas y el segundo reúne 30 composiciones adicionales. Aunque Ronaldinho participa en varios de los sencillos, el álbum también funciona como una plataforma de colaboración en la que numerosos artistas aportan su talento para construir una propuesta multicultural.

Uno de los aspectos más llamativos de la obra es la variedad de sonidos presentes en el repertorio. Las canciones están interpretadas en español, inglés y portugués, incorporando influencias de reggaetón, pop latino, dancehall, afrobeats y regional mexicano, entre otros estilos que dominan actualmente las listas de reproducción internacionales.

El proyecto cuenta además con la participación de figuras ampliamente reconocidas en la industria musical. Entre las colaboraciones más destacadas aparecen Sean Paul y Banx & Ranx en el tema “Lead”, mientras que Golden, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Odumodublvck unen fuerzas en “Champion”. Asimismo, el cantante Pitbull participa en “Vamos Celebrar”, una de las canciones que más expectativa ha generado entre los seguidores del álbum.

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La lista de invitados también incorpora nombres como Lenin Ramírez, Micro TDH, Yng Lvcas, Jonas Blue y Nanpa Básico, entre otros artistas provenientes de diferentes mercados musicales. Esta combinación de talentos busca reforzar la vocación internacional de una producción diseñada para trascender fronteras y conectar audiencias diversas.

Tras el lanzamiento, Ronaldinho compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales. En Instagram publicó un mensaje de celebración acompañado por material promocional relacionado con el proyecto. El exfutbolista agradeció a todas las personas que participaron en la creación del álbum y difundió imágenes individuales de las canciones junto a los artistas involucrados en cada colaboración.

El aspecto visual también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. Los dos volúmenes presentan portadas distintas que mantienen una identidad común. En ambas imágenes aparece Ronaldinho utilizando su característica boina frente a un enorme número 10, símbolo de su legado deportivo. La principal diferencia se encuentra en la gama cromática utilizada: una edición destaca el color azul, mientras que la otra apuesta por el amarillo.

Más allá de representar el debut musical de Ronaldinho, “Camisa 10” también constituye el primer gran lanzamiento de Tu Música, un sello discográfico fundado por Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano del exfutbolista. Con sede en Miami, la compañía fue creada a comienzos de este año y se define como “una plataforma para unir artistas, culturas y mercados a través de la creación y distribución musical a gran escala”, una visión que encuentra en este álbum su primera gran carta de presentación ante la industria internacional.