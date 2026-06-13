El difunto líder supremo iraní Alí Jamenei será enterrado el 9 de julio

Teherán, Irán/El difunto líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva israeloestadounidense, será enterrado el 9 de julio, anunció la televisión estatal.

Jamenei será inhumado el 9 de julio en la ciudad de Mashhad, en el noreste, de donde era oriundo, precisó la televisión estatal.

Los funerales estaban inicialmente previstos en marzo, pero fueron postergados a causa de la guerra. Tendrán lugar a lo largo de seis días, desde el 4 de julio, en Teherán y en las ciudades santas de Qom y Mashhad.

Alí Jamenei estuvo en el poder durante casi 37 años. Fue sucedido por su hijo Mojtaba, quien desde entonces no ha aparecido en público, y según varias fuentes sufrió heridas graves en el bombardeo que mató a su padre.