Tribunal de apelaciones de EEUU confirma condena contra magnate de las criptomonedas

Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de clientes a su cuenta de cobertura personal, Alameda Research, que luego utilizó para realizar inversiones de riesgo.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó el viernes la condena de 25 años de prisión por fraude contra el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried.

El cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, de 34 años, cumple su condena en una prisión federal de Estados Unidos tras haber sido declarado culpable en 2023 de fraude, malversación y conspiración criminal.

Además de la pena de prisión, la justicia ordenó la confiscación de los activos de Bankman-Fried, conocido por sus iniciales SBF, valorados en 11.000 millones de dólares.

El tribunal de apelaciones también desestimó el recurso presentado por el condenado para revertir la confiscación.

Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de clientes a su cuenta de cobertura personal, Alameda Research, que luego utilizó para realizar inversiones de riesgo.

La trayectoria meteórica de Bankman-Fried se derrumbó con el colapso de FTX, tras una avalancha de retiradas de fondos por parte de los clientes.

Cuando la empresa se declaró en quiebra, desaparecieron unos 9.000 millones de dólares en las cuentas.

A pesar de los argumentos presentados en el recurso de apelación, "las pruebas del gobierno en su contra eran, por decirlo de forma conservadora, sólidas", afirmó el tribunal en su fallo.

Bankman-Fried también solicitó el indulto al presidente Donald Trump, pero en una entrevista con el New York Times en enero, el multimillonario republicano dijo que no tenía intención de concedérselo.