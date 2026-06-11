Mundial 2026 Estados Unidos vs Paraguay calendario| Dónde ver gratis este duelo de América en el Grupo D

Panamá/La segunda jornada del Mundial 2026 cierra con un choque de selecciones de países americanos. Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del certamen, se enfrenta a Paraguay, que regresa al certamen tras su participación en la cita del año 2010.

El estadio de Los Ángeles abre sus puertas para este encuentro cuyo pitazo inicial está programado para darse a las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

"La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (...) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida", manifestó el técnico del conjunto paraguayo, Gustavo Alfaro.

Por su parte, el timonel del elenco estadounidense, Mauricio Pochettino, considera que sus dirigidos encontrarán la fortaleza necesaria para jugar en la "enorme inspiración" que genera jugar ante sus fanáticos en casa. Además espera que el cotejo sea "muy duro".

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Jugadores a seguir

Christian Pulisic se perfila como un líder dentro del equipo de las barras y las estrellas. El actual jugador del AC Milan, en la Serie A de Italia, ha expresado que él y sus compañeros están listos para la batalla gracias al trabajo hecho por Pochettino y su cuerpo técnico.

Por el lado de Paraguay, Gustavo Gómez se presenta como un jugador de referencia por su solidez en la defensa la que demuestra constantemente en los juegos con su club, el Palmeiras de Brasil.

La condición de Julio Enciso, quien se lesionó en el último amistoso del colectivo guaraní es un punto a observar en este juego y en el torneo en general.

"Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenia que cumplir hoy ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (...) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto", manifestó el técnico Alfaro en conferencia de prensa.

Este encuentro culminará la actividad del día que iniciará a las 2:00 p.m. con el encuentro del Grupo B, entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que también podrás ver en nuestras pantallas y plataformas.

Posibles alineaciones

Estados Unidos: Portero: Matt Frees, Joe Scally, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna, Timothy Weah, Christian Pulisi. Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Roberto Fernandez; Júnior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Julio Enciso, Alejandro Romero Gamarrá, Andrés Cubas; Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

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