Mundial 2026 Canadá vs Bosnia y Herzegovina calendario | Dónde ver gratis el primer partido del Grupo B

Panamá/El Mundial 2026 arranca con historia en Toronto. Este viernes 12 de junio a las 2:00 p.m., Canadá —uno de los tres países anfitriones del torneo— pisará el césped del BMO Field para disputar su primer partido ante Bosnia y Herzegovina, en lo que será el primer enfrentamiento de todos los tiempos entre estas dos selecciones.

Una nación entera contiene el aliento: los Maple Leafs han perdido los seis partidos que han jugado en Copas del Mundo —en México 1986 y Qatar 2022— sin conocer jamás la victoria. Pero jugar en casa cambia todo, y en Toronto el equipo dirigido por Jesse Marsch tiene un registro casi invicto: 18 victorias, 9 empates y apenas 1 derrota.

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Del otro lado llega Bosnia y Herzegovina, que en su segunda Copa del Mundo busca hacer historia y superar la eliminación en fase de grupos que sufrió en Brasil 2014. Los bosnios llegan con ocho partidos sin perder y con el hambre de quien tuvo que ganar los play-offs ante Gales e Italia para estar aquí. Su gran figura, el veterano Edin Džeko, de 40 años, aún lidera con goles y experiencia a una selección que marcó en los diez partidos de su proceso clasificatorio.

ESTADÍSTICAS QUE IMPORTAN

Solo 2 de los últimos 11 partidos de Canadá terminaron con goles de ambos equipos, y 9 de sus últimos 10 juegos produjeron menos de 2.5 goles. Bosnia, en cambio, tiene un perfil más abierto: en 8 de sus últimos 9 partidos anotaron ambos equipos, y el equipo bosnio ha marcado 8 de sus últimos 10 goles en la segunda mitad, lo que advierte que la paciencia puede ser su mejor arma.

JUGADORES A SEGUIR

Jonathan David, el máximo goleador histórico de Canadá con 39 anotaciones, ha sido protagonista en los últimos dos torneos mayores con 4 goles y 1 asistencia. Sin embargo, la gran baja podría ser el capitán Alphonso Davies, quien probablemente no estará disponible para este debut. Por Bosnia, Edin Džeko vuelve a ser el hombre clave, mientras que Haris Tabaković viajó con molestias físicas y su participación es dudosa.