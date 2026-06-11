EN VIVO | Mundial 2026 México vs Sudáfrica ceremonia de apertura y partido de inauguración

Panamá/¡Llegó el gran día! Bienvenidos al minuto a minuto de la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y del esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica, un evento histórico que marca el comienzo de la máxima fiesta del fútbol mundial.

A partir de este momento, te llevaremos cada detalle de una jornada que quedará grabada en la historia del deporte. La cobertura especial podrás disfrutarla a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, con transmisiones, análisis, entrevistas y toda la emoción desde el emblemático Estadio Azteca, escenario elegido para abrir oficialmente el torneo más importante del planeta.

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La espera de cuatro años ha terminado. Por tercera ocasión, México recibe una Copa del Mundo y, aunque comparte la organización con Estados Unidos y Canadá, será el país azteca el encargado de encender la llama mundialista con una ceremonia sin precedentes que comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial.

El espectáculo contará con un cartel de artistas de talla internacional encabezado por Shakira y el nigeriano Burna Boy, quienes interpretarán "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026. Además, la celebración tendrá la participación de grandes figuras como J Balvin, Danny Ocean, Tyla, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y Lila Downs, en una mezcla de música, cultura y pasión futbolera que promete cautivar a millones de espectadores alrededor del mundo.

Tras la ceremonia llegará el momento más esperado: el balón comenzará a rodar cuando México, dirigido por el experimentado Javier Aguirre, enfrente a una renovada selección de Sudáfrica, comandada por el belga Hugo Broos. El conjunto mexicano buscará iniciar con una victoria frente a su afición, mientras que los 'Bafana Bafana' regresan a una Copa del Mundo con la ilusión de superar por primera vez la fase de grupos.

El histórico Estadio Azteca, que fue protagonista de los Mundiales de 1970 y 1986, vuelve a convertirse en el centro del universo futbolístico. Desde este escenario legendario comenzará el camino hacia la gloria para 48 selecciones que sueñan con levantar el trofeo más codiciado del deporte.

⚽🎶🌎 Mantente conectado con nosotros porque desde este momento comienza la cobertura EN VIVO del Mundial 2026. Te contaremos cada presentación musical, cada emoción en las tribunas, las alineaciones oficiales, el ambiente en el Azteca y, por supuesto, todas las incidencias del duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

¡Comienza la fiesta del fútbol mundial!