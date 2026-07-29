Mitradel: desempleo ronda el 9.1% y las contrataciones crecen 22% en Panamá

Del total de contratos formalizados entre enero y junio, 41 mil corresponden a contratos indefinidos, mientras que 94 mil fueron contratos definidos, cifras que, según la ministra, reflejan una mayor dinámica del mercado laboral.

Panamá registró 174,383 nuevos contratos de trabajo durante el primer semestre de 2026, un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, tras la sesión del Consejo de Gabinete.

La titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) señaló que desde el año pasado se mantiene una tendencia positiva en la generación de empleo, impulsada por la recuperación económica y la ejecución de proyectos públicos y privados.

Del total de contratos formalizados entre enero y junio, 41 mil corresponden a contratos indefinidos, mientras que 94 mil fueron contratos definidos, cifras que, según la ministra, reflejan una mayor dinámica del mercado laboral.

Muñoz sostuvo que estos resultados respaldan la meta del programa Panamá Pa' Ti, anunciado recientemente por el presidente José Raúl Mulino, que busca generar 80 mil nuevos empleos.

"Es perfectamente válido y verificable. El año pasado generamos 63 mil nuevos empleos, así que la cifra de 80 mil es perfectamente válida", afirmó la ministra.

Asimismo, indicó que la tasa de desempleo se ubica en aproximadamente 9.1%, aunque precisó que el dato deberá ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

En materia de inserción laboral para jóvenes, Muñoz informó que el programa Mi Primer Empleo Agro ya cuenta con 636 participantes con plazas garantizadas, de un total de 2,000 que estarán disponibles. Además, el programa Mi Primer Empleo ha logrado colocar a 936 jóvenes en puestos de trabajo durante el primer semestre del año.

La ministra explicó que el aumento en las contrataciones se ha concentrado principalmente en sectores como contabilidad, logística, administración, comercio y el sector automotriz.

Añadió que la construcción, uno de los sectores más afectados en los últimos años, también comienza a mostrar señales de recuperación gracias al desarrollo de nuevas obras e inversiones ejecutadas por el Gobierno, lo que ha contribuido a ampliar las oportunidades de empleo en el país.