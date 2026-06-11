Mundial 2026| César Samudio, portero de Panamá: "Estar en una Copa del Mundo es algo que pone la piel de gallina"

Panamá/El portero de la Selección de Panamá, César Samudio, recordó sus inicios en Chepo durante la jornada de entrenamiento de este jueves, donde el equipo reportó cuatro bajas por recuperación.

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De Chepo al Mundial: El sueño de Samudio

La emoción de representar a Panamá en la máxima cita del fútbol sigue a flor de piel. Este jueves, en conferencia de prensa previa al entrenamiento en el Nottawasaga Training Site, el Samudio se mostró conmovido al reflexionar sobre su camino hasta la Copa del Mundo.

"Es como un flashback a esos inicios que tuve en mi pueblo, en Chepo. En ese momento no pasaba por mi mente estar hoy en día en una Copa del Mundo; es algo que pone la piel de gallina", confesó el arquero.

Para Samudio, jugar este torneo es la cumbre de su carrera: "Si vemos la magnitud de lo que significa para mí, es la copa más importante que puede jugar un futbolista. Me quedo sin palabras porque es un sueño que tuve desde pequeño: poder representar a mi país".

El reporte de la 'Sele': Cuatro jugadores entrenan diferenciado

Tras las declaraciones del arquero, la selección panameña saltó al terreno de juego en una práctica que estuvo abierta al público. De los convocados, 26 jugadores trabajaron con normalidad, mientras que el cuerpo técnico mantiene bajo la lupa a cuatro figuras por molestias físicas:

Carlos Harvey y Jovany Ramos: Realizaron trabajo diferenciado sobre el césped.

Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía: No salieron a la cancha; permanecieron en el gimnasio realizando labores de recuperación y terapia.

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