Mundial 2026| Panamá: José "Chema" Caballero, pelotero panameño de los Yankees, visita a la 'Sele'

Panamá/El pelotero panameño de los Yankees de Nueva York, José "Chema" Caballero, estuvo presente este jueves en el entrenamiento abierto de la Selección de Panamá en el Nottawasaga Training Site, su campo base para el Mundial 2026.

Caballero resaltó el esfuerzo que hizo el conjunto canalero para llevar al país a su segunda Copa del Mundo.

"La clasificatoria no fue nada fácil y la verdad que se disfrutó cada partido, cada vez que salían a la cancha y dejaron en alto nuestros colores", declaró el beisbolista. "Estoy orgulloso de todo el trabajo que ellos han venido haciendo de que nos vengan a representar en el Mundial".

Además de ver el entrenamiento junto a fanáticos de la selección panameña, el oriundo de la provincia de Los Santos pudo compartir unos momentos con los jugadores de la 'Sele'. Además expresó cuál es su jugador favorito del conjunto nacional.

"Me gusta mucho como juega 'Negrito' (Alberto Quintero). Es un jugador que siempre que sale, se deja notar, se deja ver que está dentro de la cancha. Me identifico con esa forma de jugar porque siempre trato de que en el partido se note que yo estaba jugando ese partido. Él mete goles y esa posición era la que me gustaba jugar, a mi adelante, tratando siempre de participar en las jugadas ofensivas", precisó.

Los Yankees jugarán este fin de semana en Toronto contra los Azulejos por lo que Caballero aprovechó la oportunidad para hacer la visita.

"Estoy contento de estar cada día en Grandes Ligas. Es un sueño hecho realidad para mí estar en los Yankees Nueva York", puntualizó.

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Reseña del visitante

Nacido en Las Tablas, provincia de Los Santos, José "Chema" Caballero ha tenido un ascenso constante basado en la disciplina, la picardía y una velocidad pura en las bases que hoy en día es una rareza de élite en la MLB.

Etapa Amateur y Draft (2016-2017)

Caballero se formó en el béisbol colegial de Estados Unidos con Chipola College en Florida. En 2017, lideró a su escuela a ganar el campeonato de la JUCO World Series y fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo tras liderar en carreras empujadas (16) y empatar en jonrones (5).

Ese mismo año, los Arizona Diamondbacks lo seleccionaron en la séptima ronda del Draft de la MLB (selección 202nd global).

El Paso por Ligas Menores y Traspaso (2017-2022)

Comenzó su andar en las sucursales de Arizona demostrando excelente capacidad para embasarse y gran velocidad. Sin embargo, el 31 de julio de 2019, su carrera dio un giro cuando fue cambiado a los Seattle Mariners a cambio del lanzador veterano Mike Leake.

Tras perderse todo el 2020 por la cancelación de las ligas menores debido a la pandemia, "Chema" batalló en las categorías Doble-A y Triple-A, destacando siempre por su guante y su agresividad corriendo las bases.

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El Debut en Grandes Ligas y Explosión con Seattle (2023)

El 15 de abril de 2023, Caballero cumplió el sueño y debutó en la MLB con los Marineros de Seattle ante los Colorado Rockies. Rápidamente se ganó el cariño de la afición por su estilo de juego aguerrido, su habilidad para provocar errores en los lanzadores contrarios alterando sus tiempos de picheo, y su sólida defensa en la segunda base y el campocorto.

Ese mismo año, representó con orgullo a la Selección de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Consolidación en Florida: Rey de la Estafa (2024-2025)

En enero de 2024, Seattle lo traspasó a los Tampa Bay Rays. Fue en Tampa donde su velocidad explotó a nivel histórico:

2024: Jugó 139 partidos y lideró a toda la Liga Americana con 44 bases robadas .

Jugó 139 partidos y lideró a toda la Liga Americana con . 2025: Mantuvo el ritmo vertiginoso en las almohadillas. A mitad de temporada (julio de 2025), los New York Yankees adquirieron sus servicios mediante un traspaso de impacto directo antes de la fecha límite.

Al finalizar la campaña de 2025, Caballero se coronó como el líder absoluto de bases robadas de todas las Grandes Ligas (MLB), registrando una espectacular cifra total de 49 estafas.

Presente con los Yankees de Nueva York (2025-2026)

Su llegada al Bronx ha sido un éxito rotundo. Para la temporada 2026, los Yankees aseguraron su continuidad tras alcanzar el estatus de Super Two (lo que le permitió ingresar temprano al arbitraje salarial, firmando por un año y $2 millones de dólares).

Bajo las órdenes de Aaron Boone, Caballero se ha convertido en una navaja suiza de lujo para los Yankees, con la capacidad de cubrir con solvencia el campocorto, la segunda base, la tercera base e incluso los jardines (donde ha registrado un gran nivel defensivo).