Encomendados a un milagro: Panamá espera hasta el último segundo para saber si Carrasquilla llega contra Inglaterra

Panamá/El reloj corre y las noticias no llegan. Adalberto "Coco" Carrasquilla, el cerebro del mediocampo de la Selección de Panamá, se convirtió en el nombre que más preocupa en el campamento canalero a días de su debut en el Mundial 2026. Su lesión, rodeada de silencio y hermetismo, tiene a todo un país rezando por un milagro.

El golpe que nadie quería

El momento más inoportuno. Carrasquilla se lesionó en el partido de la Final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, precisamente cuando su nivel era de los más altos. La herida no solo duele físicamente, duele en el alma de una selección que lo necesita como el agua.

El silencio que desespera

Poco o nada ha trascendido sobre el diagnóstico real y los tiempos de recuperación. La Federación Panameña ha manejado la situación con extrema reserva, alimentando la incertidumbre entre los aficionados. Nadie habla, nadie confirma, nadie desmiente. Y ese silencio, a estas alturas, dice mucho.

Dely Valdés lo dice claro

La voz de la experiencia tomó la palabra. Jorge Dely Valdés, leyenda absoluta de la Selección de Panamá y hoy entrenador, fue directo al grano: "Lo que yo pienso es que como es Coco Carrasquilla, lo van a esperar hasta el último minuto, porque es un jugador importante, es uno de los más importantes en el sistema de Thomas. Lo que él dijo en la conferencia de prensa de Panamá: ¿qué pasa si nosotros lo sacamos? Fuera Coco, pero llegaba para Inglaterra", apuntó Dely Valdés.

Una frase que resume todo. Si hay una mínima posibilidad, Panamá esperará.

La pieza que no tiene reemplazo

Thomas Christiansen, técnico de los canaleros en lo que será su último torneo al mando de la selección, construyó buena parte de su sistema alrededor de Carrasquilla. Su visión de juego, su manejo de los tiempos y su capacidad para conectar líneas lo hacen prácticamente insustituible. Sin él, Panamá es un equipo diferente. Con él, es un equipo peligroso.

El calendario no espera

La selección de Panamá debuta el miércoles 17 de junio ante Ghana a las 6:00 p.m. en el Estadio de Toronto, Canadá. El segundo compromiso llega el martes 23 de junio ante Croacia, también en Toronto, a las 7:00 p.m. Y el cierre del Grupo L será el sábado 27 de junio ante Inglaterra en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey a las 4:00 p.m. Ese último partido, el más exigente y el más soñado, es precisamente el que todos señalan como la fecha límite para el regreso del "Coco".

Una cuenta regresiva angustiante

Tres partidos, tres oportunidades, y la figura más importante del equipo en duda. La presión es doble: recuperarse a tiempo y llegar al nivel que todos esperan en el partido más grande. Para el cuerpo técnico, para los compañeros y para todo un país, la pregunta sigue sin respuesta.

Por ahora, Panamá espera. Confía. Y si hace falta, reza.