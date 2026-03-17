Minsa reporta 29 defunciones por influenza y más de mil casos de dengue

Este informe es correspondiente a la semana epidemiológica N.°7, que abarca del 15 al 21 de febrero de 2026, con un balance actualizado de diversas enfermedades transmisibles en el país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, dio a conocer el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°7, que abarca del 15 al 21 de febrero de 2026, con un balance actualizado de diversas enfermedades transmisibles en el país.

Influenza y enfermedades respiratorias

Durante la semana analizada se notificaron dos nuevas defunciones por influenza, elevando el acumulado a 29 fallecimientos en lo que va del año. De acuerdo con el informe, el 86.2% de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la influenza, mientras que el 72.4% presentaba factores de riesgo como enfermedades metabólicas, cardiovasculares, renales o edad avanzada.

En cuanto al síndrome gripal, se registraron 468 casos, lo que representa una tasa de 10.1 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, reportaron 258 casos en la semana, con una tasa de 5.6 por cada 100 mil habitantes.

Dengue

El dengue continúa siendo una de las enfermedades con mayor incidencia. En la semana epidemiológica N.°7 se reportaron 1,093 casos a nivel nacional. De estos, 965 corresponden a casos sin signos de alarma, 124 con signos de alarma y 4 fueron clasificados como dengue grave.

En contraste, no se notificaron casos de zika ni chikungunya durante este periodo.

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Otras enfermedades bajo vigilancia

El informe también detalla que se registraron 35 casos de leishmaniasis en la semana, para un acumulado de 284. En el caso de la malaria, se notificaron 99 nuevos casos, alcanzando un total de 1,494 en lo que va del año.

No se reportaron nuevos casos de fiebre por el virus Oropouche, manteniéndose el acumulado en cinco casos. Tampoco se registraron casos de fiebre por hantavirus, que suma tres en 2026, ni de síndrome cardiopulmonar por hantavirus en la semana, con un acumulado de cuatro.

En cuanto a leptospirosis, no se notificaron nuevos casos, pero se actualizaron tres correspondientes a semanas anteriores, elevando el total a siete en el año.

Asimismo, no se reportaron casos de gusano barrenador en humanos en la semana, manteniéndose el acumulado en 14, ni nuevos casos de viruela símica (Mpox), que registra uno en 2026.

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El Minsa informó que continuará reforzando los operativos a nivel nacional durante 2026, apoyándose en el equipo de Control de Vectores y en estrategias de Promoción de la Salud, especialmente para reducir los casos de dengue.

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