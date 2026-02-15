Minsa registra 19 defunciones por influenza y más de 600 casos de dengue en lo que va del año

Ante este panorama, las autoridades de salud mantienen operativos de control y prevención en todo el país, con énfasis en la reducción de los casos de dengue.

Durante la semana epidemiológica n.º 4, comprendida del 25 al 31 de enero de 2026, se registraron en el país nuevos casos y defunciones asociadas a enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores, de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Epidemiología.

En el caso de la influenza, se notificaron cuatro defunciones en la última semana, lo que eleva a 19 el total acumulado en lo que va del año. Del total de fallecidos, el 89.5 % no contaba con la vacuna contra la influenza y el 73.7 % presentaba factores de riesgo, entre ellos condiciones asociadas a la edad y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

El informe señala además 706 casos de síndrome gripal, con una tasa de 15.3 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 322 casos, para una tasa de 7.0 por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, no se reportaron casos de zika ni chikungunya durante la semana analizada. Sin embargo, el dengue mantiene una alta incidencia, con 637 casos a nivel nacional. De estos, 564 fueron clasificados sin signos de alarma, 72 con signos de alarma y un caso de dengue grave.

La leishmaniasis registró 46 nuevos casos, alcanzando un acumulado de 148, mientras que la malaria reportó 117 casos en la semana, con un total de 675 casos en lo que va de 2026. Sobre la enfermedad por virus oropouche, no se notificaron nuevos contagios, aunque se actualizaron dos casos de semanas anteriores, correspondientes a la región de Panamá Este, para un acumulado de cuatro casos.

Respecto al hantavirus, no se registraron nuevos casos de fiebre por este virus durante la semana, aunque se confirmó un caso previo del presente año. Tampoco se reportaron nuevos casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, manteniéndose un caso acumulado. En el caso de la leptospirosis, no hubo notificaciones nuevas, pero se actualizaron dos casos de semanas anteriores.

El informe también reporta dos nuevos casos de gusano barrenador en humanos, elevando el acumulado a siete casos, mientras que no se notificaron casos de viruela símica (Mpox) durante la semana epidemiológica N.° 4.

Ante este panorama, las autoridades de salud mantienen operativos de control y prevención en todo el país, con énfasis en la reducción de los casos de dengue. Se reiteró el llamado a la participación ciudadana, especialmente en la eliminación de criaderos del mosquito dentro y alrededor de las viviendas, así como el manejo adecuado de recipientes que acumulen agua.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular, y recomendaron no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha, prestando atención a los signos de alarma.

Otras notas que pueden ser de su interés: