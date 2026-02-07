Ministerio de Salud: vacuna contra el dengue sigue en análisis técnico

Por lo que será la evaluación científica la que definirá el futuro de la vacuna contra el dengue en Panamá.

Panamá/El Ministerio de Salud anunció que, por ahora, no ha tomado una decisión sobre la incorporación de la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización, a la espera de la evaluación científica integral que realiza la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización (CONAPI).

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que equipos técnicos de Epidemiología, junto al Programa Ampliado de Inmunización , analizan los resultados de impacto reportados por países que ya han introducido la vacuna. Este proceso incluye la revisión de la evidencia disponible y de las recomendaciones que deberá emitir la CONAPI antes de cualquier eventual decisión.

Desde el PAI, su coordinadora Itzel de Hewitt precisó que una posible incorporación estaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a que la adquisición se realice mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo que permite compras conjuntas a precios más favorables y asegura sostenibilidad financiera a largo plazo.

Mientras avanza la evaluación, el Minsa reiteró que la eliminación de criaderos del mosquito transmisor sigue siendo la principal y más efectiva medida de prevención para interrumpir el ciclo de reproducción y reducir el riesgo de transmisión del dengue en la población.

"Para el Ministerio de Salud, este tema seguirá siendo objeto de evaluación a mediano y largo plazo, a la luz de la evidencia científica disponible y de la experiencia acumulada por otros países en relación con la efectividad de la vacuna".

La institución subrayó que este tema continuará bajo análisis a mediano y largo plazo, alineando cualquier decisión con las recomendaciones de la OPS y con la experiencia acumulada por otros países respecto a la efectividad de la vacuna.