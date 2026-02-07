Minseg paga más de $9.5 millones en primas de antigüedad y suma $4.1 millones al presupuesto 2026

Los pagos benefician a antiguos servidores de la Policía Nacional , el Servicio Nacional de Fronteras , el Servicio Nacional Aeronaval , el Servicio Nacional de Migración y de la sede administrativa del ministerio

Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública informó que ya ha desembolsado más de $9.5 millones en concepto de primas de antigüedad a exfuncionarios de los estamentos de seguridad, como parte del cumplimiento de compromisos laborales acumulados durante años.

Los pagos benefician a antiguos servidores de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y de la sede administrativa del ministerio, como parte de una estrategia dirigida a ordenar, sanear y transparentar las obligaciones financieras del sector seguridad.

De acuerdo con el informe oficial más reciente, el Minseg ha entregado $9,502,502.34 a los beneficiarios, mientras que 257 cheques permanecen disponibles para retiro, por un monto adicional de $707,752.01. Estas cifras forman parte de una gestión presupuestaria total de $12,411,226.50 correspondiente al año 2025, destinada a cubrir derechos adquiridos por exfuncionarios.

El proceso continúa en curso. Actualmente, planillas por un valor de $1,599,541.30 se encuentran en la Contraloría General de la República para su revisión, paso previo a la autorización y ejecución de nuevos pagos.

En paralelo, el Minseg anunció que incluyó $4.1 millones adicionales en el presupuesto de 2026, con el objetivo de asegurar la continuidad de estos pagos y cumplir los compromisos asumidos por la actual administración desde mediados de 2025.