Mides convoca sesión extraordinaria tras denuncias por supuestos abusos en albergue de la Senniaf en Tocumen

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes 9 de febrero, luego de los hechos denunciados por la diputada Alexandra Brenes sobre supuesto abuso contra niños en albergue de la Senniaf en Tocumen

La reunión busca evaluar la situación y definir acciones inmediatas ante posibles irregularidades que comprometan la integridad y seguridad de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado.

Mides reitera prioridad en la protección de la niñez y adolescencia

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) subrayó que la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia es y seguirá siendo una prioridad absoluta del Estado panameño. En ese sentido, aseguró que colaborará de forma total y transparente con las autoridades competentes ante cualquier indicio que ponga en riesgo los derechos de los menores.

La institución enfatizó que no tolerará situaciones que vulneren la protección integral de la niñez, reiterando su compromiso con la vigilancia y el fortalecimiento de los sistemas de atención.

Reforzarán protocolos institucionales

De manera preventiva, se ha recomendado la adopción de medidas concretas para fortalecer los protocolos institucionales, con el objetivo de garantizar una atención eficaz, segura y digna a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado.

Estas acciones buscan prevenir situaciones similares y asegurar el cumplimiento estricto de los estándares de protección establecidos por la normativa vigente.

Inspección deja al descubierto anomalías

El hecho se da luego que la diputada junto a otros miembros de la Comisión de la Mujer, realizaran una inspección al albergue y detectaran varias anomalías, entre ellas, el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, situación que, según señaló, no cumple con los estándares adecuados de protección.

Brenes presentó la denuncia en la Procuraduría contra la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funciones públicas. Junto a la diputada estuvo el exjefe de prevención del Senniaf, César Pérez, como testigo clave de los hechos denunciados.

De acuerdo con la diputada, Pérez habría reportado los hechos por medio de correos a los distintos cargos del Senniaf, y como consecuencia fue desvinculado de su cargo aduciendo 'falta de confianza'.