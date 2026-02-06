Alexandra Brenes presenta denuncia por supuesto abuso contra niños en albergue de la Senniaf en Tocumen

Entre las anomalías detectadas, la diputada mencionó el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, situación que, según señaló, no cumple con los estándares adecuados de protección.

La diputada Alexandra Brenes presentó una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de abuso sexual y maltrato al menor ocurridos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, después de haber realizado una inspección este jueves en compañía de otros integrantes de la Comisión de la Mujer.

Brenes presentó la denuncia en la Procuraduría contra la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funciones públicas. Junto a la diputada estuvo el exjefe de prevención del Senniaf, César Pérez, como testigo clave de los hechos denunciados.

De acuerdo con la diputada, Pérez habría reportado los hechos por medio de correos a los distintos cargos del Senniaf, y como consecuencia fue desvinculado de su cargo aduciendo 'falta de confianza'.

Te puede interesar: Irregularidades en el CAI de Tocumen: diputada Brenes cuestiona condiciones y Senniaf defiende protocolos

Pérez afirmó que siempre ha enviado notas de todo lo que sucede en el albergue de Tocumen "y por eso me desvincularon".

Yo me caracterizo por enviar todo por escrito, y no es por atacar, es para resaltar la situación de nuestros chicos y mejorarla", expresó.

Aseguró que tiene todos los informes entregados en los que expone la situación que se vivía en el CAI de Tocumen y está dispuesto a testificar.

Entre las anomalías detectadas, la diputada mencionó el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, situación que, según señaló, no cumple con los estándares adecuados de protección.

Reacción del Senniaf

Ayer, luego de la inspección, la Senniaf informó que la visita realizada esta mañana por integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen se desarrolló “con normalidad y en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como se han venido realizando desde el mes de diciembre, donde se hicieron visitas a albergues privados en Santiago, Coclé y Chiriquí”.

Durante el recorrido, los miembros de la Comisión fueron acompañados por la directora general, Dra. Ana Fábrega, y sostuvieron intercambios con el personal técnico y administrativo, con el propósito de verificar la atención brindada y el cumplimiento de los estándares de protección. Esta acción se enmarca en los acompañamientos que la comisión ha venido realizando a distintos albergues del país.

Senniaf recordó que, conforme al Decreto Ejecutivo N.° 404 de 30 de octubre de 2020, los albergues para niños, niñas y adolescentes se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo. En ese contexto, toda visita debe coordinarse previamente mediante el envío de un listado de visitantes (nombre, cargo e identificación) para las verificaciones correspondientes, priorizando siempre el bienestar, la seguridad y la confidencialidad de los casos, evitando cualquier forma de exposición.

“La Senniaf reitera que mantiene sus puertas abiertas al acompañamiento y la colaboración de las instituciones del Estado y de todos los actores que deseen sumar esfuerzos por el bienestar de la niñez y adolescencia panameña, en estricto apego a los protocolos de protección”, indicó la entidad.