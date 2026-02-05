Irregularidades en el CAI de Tocumen: diputada Brenes cuestiona condiciones y Senniaf defiende protocolos

La presidenta de la comisión anunció que se elaborará un informe detallado con todas las observaciones realizadas durante la visita.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de una visita al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, denunció una serie de irregularidades en las condiciones del lugar.

Brenes informó que acudió al centro en compañía de otros miembros de dicha comisión legislativa, como parte de las labores de fiscalización que realizan a instalaciones destinadas a la atención de poblaciones vulnerables.

Entre las anomalías detectadas, la diputada mencionó el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a las personas bajo resguardo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, situación que —según señaló— no cumple con los estándares adecuados de protección.

La presidenta de la comisión anunció que se elaborará un informe detallado con todas las observaciones realizadas durante la visita, el cual será remitido a las instancias correspondientes. Además, indicó que se enviarán notas formales para que la Comisión de Presupuesto evalúe la situación del centro.

Brenes recordó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por lo que hizo un llamado directo a la ministra de esta cartera para que atienda la problemática expuesta.

Senniaf defiende protocolos

En este sentido, la Senniaf informó que la visita realizada esta mañana por integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen se desarrolló “con normalidad y en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como se han venido realizando desde el mes de diciembre donde se hicieron visitas a albergues privados en Santiago, Coclé y Chiriquí”.

Durante el recorrido, los miembros de la Comisión fueron acompañados por la directora general, Dra. Ana Fábrega, y sostuvieron intercambios con el personal técnico y administrativo, con el propósito de verificar la atención brindada y el cumplimiento de los estándares de protección. Esta acción se enmarca en los acompañamientos que la comisión ha venido realizando a distintos albergues del país.

Senniaf recordó que, conforme al Decreto Ejecutivo N.° 404 de 30 de octubre de 2020, los albergues para niños, niñas y adolescentes se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo. En ese contexto, toda visita debe coordinarse previamente mediante el envío de un listado de visitantes (nombre, cargo e identificación) para las verificaciones correspondientes, priorizando siempre el bienestar, la seguridad y la confidencialidad de los casos, evitando cualquier forma de exposición.

“La Senniaf reitera que mantiene sus puertas abiertas al acompañamiento y la colaboración de las instituciones del Estado y de todos los actores que deseen sumar esfuerzos por el bienestar de la niñez y adolescencia panameña, en estricto apego a los protocolos de protección”, indicó la entidad.