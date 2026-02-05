No la ve desde el Desfile de las Mil Polleras: Madre de una niña de 10 años clama por ayuda para ubicar a su hija

Desesperada, la mujer ha acudido a las autoridades del Órgano Judicial y de la Policía Nacional en busca de ayuda, y hace un llamado urgente también a la comunidad para que colabore con cualquier información que permita ubicar a la menor.

Los Santos/Una madre residente en la ciudad de Las Tablas ha pasado más de 15 días de profunda angustia por desconocer el paradero de su hija, una niña de 10 años de edad.

Según explicó, ya presentó el caso ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia de la provincia de Los Santos.

Aportó que cuenta con un documento legal que la acredita como la responsable de la guarda y crianza de la pequeña.

Sin embargo, luego del Desfile de Las Mil Polleras, la madre le entregó a la niña a su expareja y desde ese momento asegura no conocer el paradero de su hija.

En su desesperacion, Katherine Gaitán, madre de la pequeña, ha acudido a las autoridades del Órgano Judicial y de la Policía Nacional en busca de ayuda, y hace un llamado urgente también a la comunidad para que colabore con cualquier información que permita ubicar a la menor.

“Que hagan todas las investigaciones que tengan que hacer, pero por favor que me devuelvan a mi hija”, expresó entre lágrimas, asegurando que la niña no corre ningún riesgo bajo su cuidado y que solo desea volver a tenerla con ella mientras las autoridades aclaran la situación.

La madre afirma que durante años ha sido la principal responsable de la crianza, custodia y manutención de la pequeña, por lo que pide una respuesta pronta por parte del Ministerio Público y del Órgano Judicial ante lo que considera una retención indebida de su hija y un posible caso de sustracción parental.

