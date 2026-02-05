Autoridad Marítima de Panamá levanta restricciones para el zarpe de embarcaciones

A pesar del levantamiento de la restricción, las autoridades marítimas hicieron un llamado a estar atentos a los reportes oficiales y la evolución de las condiciones climatológicas antes de zarpar.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció hoy jueves, que se levanta la suspensión de zarpe en puertos del Atlántico y Pacífico, una medida preventiva que había sido implementada ante las últimas condiciones climatológicas adversas que afectaron varias zonas del país.

La medida se tomó tras la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, lo que permite que las embarcaciones que operan puedan volver a zarpar con normalidad en Puerto Obaldía en la comarca Kuna Yala, Pedasí en Los Santos, Colón, Balboa, Taboga y Puerto Panamá, estos últimos en la ciudad capital.

No obstante, la AMP advirtió que mantendrá un monitoreo constante del mar debido a que aún se mantiene la alerta por mal tiempo que puede provocar incrementos en el oleaje y fuertes vientos que pueden generar riesgos para la navegación.

A pesar del levantamiento de la restricción, las autoridades marítimas hicieron un llamado a capitanes, operadores de embarcaciones y usuarios en general a estar atentos a los reportes oficiales y la evolución de las condiciones climatológicas antes de zarpar.

Además, mantener las medidas de seguridad antes y durante la navegación, incluyendo el uso de dispositivos obligatorios como chalecos salvavidas y radios de comunicación. para salvaguardar la vida humana en el mar.