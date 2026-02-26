Clima en Panamá: Pronostican lluvias dispersas en varias zonas del país para este jueves

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se esperan precipitaciones a lo largo del Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este jueves 26 de febrero se prevén lluvias ocasionales, principalmente en la vertiente del Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada se esperan precipitaciones a lo largo del Caribe. En horas de la mañana se prevén lluvias esporádicas en la provincia de Colón y en la comarca Guna Yala, mientras que el resto de la vertiente mantendrá cielos parcialmente nublados.

Para la tarde, el Imhpa anticipa lluvias ocasionales nuevamente en Colón, con condiciones parcialmente nubladas en el resto del Caribe. En la noche, las precipitaciones se concentrarían en el Caribe occidental, mientras que las demás áreas continuarían con nubosidad parcial.

Condiciones en el Pacífico

En la vertiente del Pacífico, la madrugada transcurrirá con cielo parcialmente nublado. Durante la mañana se prevén lluvias ocasionales en Panamá Oeste y Panamá Este; el resto del litoral presentará nubosidad parcial.

En horas de la tarde se esperan lluvias en la región oriental del país, mientras que para la noche predominará el cielo parcialmente nublado en toda la vertiente.

Temperaturas y vientos

El informe meteorológico indica que las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 26 °C en la Cordillera Central, y entre 30 °C y 35 °C en el resto del país. En cuanto a los vientos, en el Caribe central y oriental predominarán del noreste con velocidades entre 25 y 30 km/h. En el Caribe occidental se esperan vientos del noroeste de 20 a 25 km/h.

Para el Pacífico oriental y central se pronostican vientos del nor-noreste y norte entre 25 y 30 km/h, mientras que en el Pacífico occidental serán del noroeste entre 10 y 15 km/h.

Condiciones marítimas y radiación UV

En el Caribe se prevén olas entre 1.4 y 2.0 metros con periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.7 y 1.1 metros, con periodos de 12 a 16 segundos.

El Imhpa advirtió además que los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 7 y 12, lo que representa niveles de riesgo alto a extremo en el país.