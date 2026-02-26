Año Escolar 2026: Escuela de Santa Librada en San Miguelito lista para recibir estudiantes luego de varias reparaciones

Con los salones adecuados, los docentes capacitados y los servicios de salud disponibles, la Escuela Santa Librada espera un año de mejoras académicas.

San Miguelito, Panamá/La Escuela Bilingüe de Santa Librada, está lista para iniciar el año escolar 2026 este lunes 2 de marzo. Aymeth Espinosa, directora regional de Educación de San Miguelito, confirmó que durante el plan de verano se realizaron trabajos de electricidad, plomería y limpieza de aulas y herbazales.

"Los docentes están ya entusiasmados y motivados en recibir a nuestros estudiantes", expresó Espinosa. La escuela cuenta con entre cuatro y nueve grupos por nivel, lo que representa una matrícula significativa en cada salón.

Preparativos finales

Luis Vázquez, Director de la Escuela Primaria Santa Librada, destacó que los profesores están preparados para enfrentar los retos del 2026. "Nuestro docente se siente muy motivado por este inicio de año a recibir a sus estudiantes con mucho entusiasmo, alegría", señaló.

La institución recibió nuevas adecuaciones con la construcción e inauguración de los colegios de premedia y media. "Nuestra comunidad educativa, llamada Ciudad Educativa Libradista, se encuentra en óptimas condiciones para este inicio de año escolar", afirmó Vázquez.

La matrícula total asciende a 1.431 estudiantes, distribuidos en los turnos matutino y vespertino.

Un servicio diferenciado de la escuela es su clínica de odontología, operada en alianza con la Caja de Seguro Social. El programa de salud escolar cuenta con dos odontólogos que atienden gratuitamente a estudiantes asegurados y no asegurados. "Uno atiende en la mañana, el turno de la mañana, otro atiende el turno de la tarde", explicó Vázquez.

El servicio incluye limpiezas, extracciones y otros procedimientos para garantizar una salud bucal óptima al inicio del año escolar. La atención se mantiene durante todo el año en coordinación con los padres de familia.

Con los salones adecuados, los docentes capacitados y los servicios de salud disponibles, la Escuela Santa Librada espera un año de mejoras académicas. "Hay muchas ofertas todavía abiertas para esas matrículas para este año 2026", comentó el director.

La institución mantiene áreas de juego para los estudiantes y espacios preparados para el desarrollo de actividades pedagógicas.

Con información de Luis Mendoza.