Carnaval 2026: La Villa de Los Santos supera 80 mil visitantes y proyecta crecimiento para el próximo año

El alcalde Raúl Montenegro agradeció el respaldo de TVN Media con la tarima de espectáculos.

Panamá/Raúl Montenegro, alcalde de La Villa de Los Santos, confirmó que el Carnaval 2026 registró un balance de más de 80 mil personas durante los cuatro días de festividades.

"Este año rompimos récord", señaló Montenegro, quien destacó el apoyo de patrocinadores privados y las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo para mantener la tradición del carnaval santeño.

Montenegro detalló que el sábado asistieron alrededor de 20.000 personas, mientras que domingo y lunes registraron 25.000 visitantes cada día, y el martes cerró con 15.000.

"Las cuatro áreas del parque estuvieron totalmente abarrotadas y hubo bastante orden", manifestó. El alcalde agradeció el respaldo de TVN Media con la tarima de espectáculos, aunque reconoció desafíos financieros: "Tuvimos que hacer magia para poder cumplir". Para cubrir gastos de Sinaproc, Policía Nacional y Cruz Roja, el municipio licitó dos cantinas, mientras que las tunas buscaron apoyo en empresas privadas al no recibir fondos de la Autoridad de Turismo como en años anteriores.

Situación del agua potable

Sobre el suministro de agua potable, Montenegro informó que varios sectores llevan más de seis meses sin el servicio. "En Llano Largo, una población de más de 4.000 personas, tiene más de 40 días sin agua", precisó. Además, en el área de Reservas Azuero, cuatro barriadas con más de 600 habitantes llevan 30 días sin suministro, ni potable ni no potable.

El alcalde mencionó que el Ministerio de Salud y el Idaan anunciaron que el agua en Las Tablas es 100% potable, pero afirmó que aún no hay fechas concretas para resolver la crisis en otros sectores. "Todavía estamos esperando una respuesta contundente.

"La incertidumbre de nuestra población sigue creciendo", expresó Montenegro. El viernes anterior al carnaval, residentes se organizaron para cerrar el puente de La Villa; el alcalde se reunió con el gobernador y la directora regional de salud, pero la cita no generó soluciones inmediatas.

Proyectos turísticos y de infraestructura

De cara al futuro, Montenegro adelantó dos iniciativas prioritarias. El proyecto Calzada y Centenario, para la entrada de La Villa, espera viabilidad de $111.000 por parte de la Junta Técnica de la Autoridad Nacional de Descentralización en su reunión del 5 de marzo. "Es un proyecto que realmente ya hace mucha falta", indicó.

"Hacemos ese llamado a la Autoridad de Turismo de Panamá para que inviertan también en nuestra provincia. La Villa de Los Santos tiene mucho potencial", afirmó el alcalde.

Montenegro cerró reiterando su compromiso con la tradición y el desarrollo local, mientras espera respuestas definitivas para garantizar servicios básicos a la población santeña.