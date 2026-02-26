El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves que la transición portuaria registra avances significativos, con una sustitución patronal que ya supera el 98% en el puerto de Cristóbal y el 70% en Balboa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que este proceso, mediante el cual los trabajadores pasan a la nueva operadora conservando sus puestos y derechos adquiridos, continúa en fase de normalización y se espera que concluya en los próximos días.