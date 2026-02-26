Béisbol Juvenil final 2026 | Conoce los cinco puntos claves del triunfo de Panamá Oeste en el juego 2

Sintoniza el tercer partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el viernes 27 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En una noche donde el bateo de largo metraje y un pitcheo dominante fueron los protagonistas, la novena de Panamá Oeste desató una auténtica tormenta ofensiva para aplastar 18-1 a Chiriquí en el segundo juego de la Gran Final.

Con una producción masiva de 14 imparables y una defensa impecable, los "Vaqueros" enviaron un mensaje contundente al "Valle de la Luna".

Aquí presentamos las 5 claves de esta victoria aplastante:

1. El recital de Joshua en el montículo El lanzador abridor, Joshua, firmó una actuación de antología al completar los 7 episodios de labor. Su dominio fue absoluto, recetando 10 ponches y permitiendo apenas una carrera (producto de un cuadrangular solitario), maniatando por completo a la ofensiva chiricana que solo pudo conectar 5 hits en todo el encuentro.

2. Luis Atencio: El motor de las remolcadas La presencia de Luis Atencio en el plato fue un dolor de cabeza constante para el pitcheo rival. Atencio comandó la ofensiva con 4 carreras impulsadas y 2 anotadas, destacando un doblete oportuno que amplió la brecha en los momentos críticos del partido.

3. Explosión de extrabases con Nieto y Caballero El ataque de Oeste no fue solo cantidad, sino calidad. Maikel Nieto y Juan Caballero castigaron a los lanzadores de Chiriquí con dos dobletes cada uno. Nieto estuvo intratable al irse de 4-3 con 3 carreras anotadas, mientras que Caballero aportó otras 2 empujadas, liderando un rally constante que nunca bajó la intensidad.

4. El fatídico sexto episodio para Chiriquí Si el partido ya estaba cuesta arriba para los visitantes, el sexto inning fue la estocada final. La artillería de Panamá Oeste aprovechó el descontrol de los relevistas chiricanos para anotar un astronómico racimo de 8 carreras, sentenciando el juego por la vía del abultamiento de carreras.

5. Disciplina en el plato y aprovechamiento de errores Mientras que Panamá Oeste jugó una defensa perfecta con 0 errores, Chiriquí pecó en momentos clave con 2 pifias costosas de Leiner Martínez. Además, la paciencia de los "Vaqueros" fue fundamental, negociando 5 boletos y aprovechando los 4 pelotazos (HBP) otorgados por el pitcheo de Chiriquí para mantener las bases siempre llenas.

Con este resultado, la serie se traslada con un impulso anímico total para Panamá Oeste, que demostró tener el arsenal necesario para pelear la corona del Béisbol Juvenil 2026.

Datos estadísticos proporcionados por Fedebeis.

La gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros entra en una etapa crucial. La novena de Panamá Oeste ha tomado ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete juegos, mostrando solidez tanto en el pitcheo como en la ofensiva, y ahora buscará dar un golpe casi definitivo cuando la serie se traslade a la ciudad de David en la provincia de Chiriquí.

Tras disputarse los dos primeros encuentros, la final vive un momento determinante. Este jueves habrá jornada de descanso, permitiendo que ambas novenas realicen el viaje hacia la provincia de Chiriquí, donde continuará la batalla por el título juvenil más importante del país.

El Juego 3 se disputará este viernes en el emblemático Estadio Kenny Serracín, escenario que promete un lleno total y un ambiente electrizante. La fanaticada chiricana confía en que su equipo pueda reaccionar en casa y meterse nuevamente en la serie, mientras que Panamá Oeste intentará mantener el dominio y colocarse a una sola victoria del campeonato.

El conjunto del Oeste ha sabido capitalizar los momentos claves en los dos primeros partidos, combinando un cuerpo monticular efectivo con una ofensiva oportuna. Ahora, el reto será mantener esa consistencia en territorio ajeno, donde la presión del público y el cambio de escenario pueden influir en el desarrollo del compromiso.

Por su parte, la novena chiricana sabe que este tercer partido es prácticamente de vida o muerte. Una victoria en casa cambiaría el impulso de la serie y encendería nuevamente la esperanza de remontar. La clave estará en la efectividad de sus abridores y en la capacidad de producir carreras en situaciones de apremio.

El encuentro será transmitido en vivo por TVMAX desde las 7:00 p.m., permitiendo que todo el país siga cada lanzamiento y cada batazo de esta emocionante final juvenil.

Con la serie 2-0 a favor de Panamá Oeste, la final promete emociones intensas en el interior. ¿Podrá Chiriquí defender su casa y recortar distancia? ¿O dará Panamá Oeste un paso gigante hacia el título? El viernes comenzará a escribirse el próximo capítulo de esta apasionante Copa Caja de Ahorros 2026.