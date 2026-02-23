Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: Datos para tener en cuenta sobre la serie final

¡IMPERDIBLE! Chiriquí vs Panamá Oeste. Sintoniza el juego 1 de la serie final el martes 24 de febrero a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil llega a su serie final. Chiriquí y Panamá Oeste buscarán la supremacía en un duelo que terminará con la coronación de un nuevo monarca de una categoría que apasiona a los fanáticos.

A medida que se acerca el inicio de esta contienda, pactada al ganador de cuatro de un límite de siete partidos, mencionaremos algunos aspectos a resaltar sobre estos equipos.

Así llegaron a la final

Panamá Oeste se ha constituido en uno de los equipos más consistentes del certamen. Se mantuvo en el primer lugar de la tabla de posiciones en la fase regular con un récord de 19 victorias y dos derrotas.

Al pasar a la Ronda de Ocho, como el primer sembrado, el elenco del 'West' se enfrentó al octavo clasificado, Herrera. Después de perder el primer partido, hilvanaron cuatro triunfos seguidos y avanzaron a las semifinales donde les esperaba Panamá Metro. En esa instancia ganó cuatro de cinco encuentros.

Por su parte, Chiriquí registró 14 victorias y ocho descalabros en la fase regular. Con ese récord se ubicó en el tercer lugar de la clasificación.

En la Ronda de Ocho, el elenco chiricano jugó contra Los Santos al que superó en seis juegos. Después de ganar los dos primeros encuentros como local, en el estadio Kenny Serracín de David, sumó un triunfo en los tres cotejos que disputó en su visita al estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas. Luego liquidó la serie en el sexto encuentro.

Chiriquí llegó a las semifinales donde enfrentó a Coclé al que derrotó en seis juegos. Tres de sus victorias de esa serie las obtuvo como visitante.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 resultado | Chiriquí avanza a la final y enfrentará a Panamá Oeste

Amigos y rivales

La serie final juvenil de este año también será un duelo entre dirigentes oriundos de la misma provincia.

Ángel Chávez, manager de Chiriquí, enfrentará a su comprovinciano Dimas Ponce quien dirige a Panamá Oeste. Mientras Chávez dirige al elenco juvenil chiricano por segundo año consecutivo, Ponce está en su primera campaña en la dirección del colectivo del 'West'.

Aunque ahora están en bandos opuestos, Chávez y Ponce jugaron juntos por la provincia chiricana en los campeonatos nacionales de la categoría mayor.

Por la vencida: Chiriquí acude a su segunda final consecutiva en la categoría juvenil. En el torneo del 2025 perdió en cinco partidos ante Coclé, por lo que ahora está ante la oportunidad de reivindicarse y sumar un título que no ha podido conseguir desde el año 2011.

De coronarse campeón, el conjunto chiricano sumará su décimo campeonato en la categoría juvenil.

Constancia: Panamá Oeste ha tenido una presencia constante en instancias decisivas en el certamen. Después de alcanzar las semifinales en el certamen de 2024 y la Ronda de Ocho en el 2025, acude a su segunda final en cuatro años.

La comparecencia anterior de los 'Vaqueros' en una final juvenil fue en el año 2023 donde se impuso a Coclé en cinco juegos. Si gana este año sumará su cuarta corona nacional de esa categoría.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Oeste es el primer finalista del campeonato nacional

Antecedentes

Chiriquí y Panamá Oeste se enfrentaron dos veces durante la fase regular donde ambos equipos dividieron honores. La primera ocasión fue el 14 de enero en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y los 'Vaqueros' salieron airosos por 1 a 0.

Dos días después, el 16 de enero, jugaron en el Kenny Serracín y los chiricanos se llevaron la victoria por pizarra de 4 por 3.

Recuerdo: Esta será la segunda ocasión que Chiriquí y Panamá Oeste se enfrentarán en una final nacional de béisbol juvenil. La anterior fue en el año 2008 y los chiricanos se impusieron en cuatro partidos.

Dimas Ponce, actual manager de Panamá Oeste, fue parte del conjunto chiricano que ganó el campeonato de ese año.

Chiricanos y 'Vaqueros' están listos para escribir una nueva historia. ¿Cuál de ellos prevalecerá? Pronto lo sabremos.