Clima en Panamá: Atmósfera estable y ambiente cálido con alta sensación térmica

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 16 de marzo, por lo que advierte sobre radiación UV-B muy alta y extrema en gran parte del país, sensación térmica, temperatura elevada y estado del mar de precaución.

El Tiempo

Caribe: Predominan las incursiones nubosas desde el Mar Caribe hacia sectores de esta vertiente, ocasionando escenarios de cielo parcialmente nublado a cubierto. Estas últimas coberturas producirán algunos periodos con lluvias y chaparrones aislados entre Veraguas Norte hasta Bocas del Toro; el resto de la región presentará condiciones secas.

Pacífico: Durante la mañana y gran parte de la tarde predominará el cielo despejado con algunos periodos de nubosidad aislada, ambiente cálido y sin lluvias. A mediados de la tarde habrá incrementos de la nubosidad en las provincias de Chiriquí y Veraguas, ocasionando chaparrones aislados, principalmente sobre las montañas. En el resto de las provincias y comarcas se espera nubosidad dispersa, ambiente seco y muy cálido.

Continúa el ambiente favorable para la fácil propagación de incendios.

Temperaturas

Temperaturas mínimas para hoy: 20°C a 26°C, la Cordillera Central con 10°C a 20°C. Temperaturas máximas, oscilando entre 28 °C y 36 °C, mientras que la Cordillera Central está alcanzando las temperaturas máximas entre 21°C y 27°C.

Precaución con las sensaciones térmicas elevadas en la población, alcanzando los 40°C y 42°C, generando golpes de calor a las personas expuestas o que realicen actividad física intensa sin tomar las medidas de prevención necesarias.

Viento

Condiciones variando entre ligeramente y moderadamente ventosas. Por la mañana predomina el viento de componente noroeste, norte y noreste a lo largo del país. En la tarde habrá convergencia del viento sobre Chiriquí y Veraguas, de dirección del norte con suroeste; el resto del país continuará con predominio del viento de componente norte. Velocidad oscilando entre 5 y 20 km/h.

Condiciones marítimas

Condiciones de advertencia en el Caribe panameño, fuertes vientos sobre el mar Caribe generando oleajes frecuentes o mar picado, altura del oleaje entre 0.8 y 2.0 metros y periodicidades entre 06 y 10 segundos.

Advertencia en el Pacífico ante el arribo del segundo mar de fondo de la temporada 2026, con alturas de olas entre 1.0 y 2.5 metros y periodos de 15 a 17 segundos.

Índices de radiación UV-B

Nivel máximo de riesgo a nivel nacional, variando entre Alto y Extremo, con índices oscilando entre 06 a 13 y con tiempo para generar quemaduras de piel entre 10 a 30 minutos.