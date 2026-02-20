Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Oeste es el primer finalista del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Panamá Oeste se convirtió en el primer clasificado a la final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al vencer a Panamá Metro, por 3 carreras a 0, en el quinto partido de la serie semifinal que se realizó en el estadio Rod Carew.

Con un pitcheo efectivo del lanzador Joshua Martínez, los 'Vaqueros' de Oeste necesitaron de pocas carreras para conseguir la victoria. Luis Atencio conectó un imparable que produjo la primera 'rayita' del encuentro en la parte alta del primer episodio, la que fue anotada por Mildner Nieto. Posteriormente un lanzamiento descontrolado llevó a Luis Aranda al 'home plate' para el 2-0.

Martínez controló a la ofensiva metropolitana que conectó cuatro inatrapables. Al llegar la novena entrada, Osvaldo Cuevas anotó la tercera carrera de Panamá Oeste tras una base por bola con las bases llenas del relevista César Berrío.

Joshua Martínez transitó la ruta completa de nueve episodios en los que permitió cuatro incogibles y propinó ocho ponches para ser el lanzador ganador.

La derrota fue para el serpentinero abridor Christian Navarro quien toleró un imparable y dos anotaciones en un tercio de episodio.

Edward Delgado conectó dos hits en cuatro turnos por Panamá Oeste. Mildner Nieto de 2-1 con una carrera anotada y Luis Atencio de 3-1 con una empujada.

Por Panamá Metro, Anderson Cousins bateó de 3-2. Edgardo Recuero de 3-1 y Caleb Rivera de 4-1.

Con este resultado, Panamá Oeste obtiene la victoria que le clasifica a su primera final desde el año 2023. Ahora espera al ganador de la serie entre Coclé y Chiriquí que favorece a los chiricanos por tres victorias y dos derrotas.

Resumen de la semifinal

Serie 2: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado de la serie: Panamá Oeste gana la serie 4-1.

Resultados:

