EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Panamá Metro: juego 4 de la serie semifinal del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Panamá/Las semifinales del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tiene este jueves su cuarta jornada consecutiva. Una fecha que promete dejar a los fanáticos al borde de sus asientos. En esta ocasión les traemos el cuarto partido de la serie entre Panamá Oeste y Panamá Metro en el estadio Rod Carew y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas y las mostramos a continuación.
Los 'Vaqueros' de Oeste se han impuesto en los tres partidos que se han disputad en la serie, con lo que se ratifican como uno de los equipos más fuertes del certamen. Aunque buscarán sellar su pase a la final en esta jornada, tendrán al frente a uno 'Metrillos' que no están dispuestos a dar su brazos a torcer.
Sigue lo que ocurra en este encuentro a través de este minuto a minuto. También tendremos informes del cuarto juego de la serie entre Coclé y Chiriquí que se disputa en el estadio Kenny Serracín de David. Ese enfrentamiento lo lideran los chiricanos por marca de dos triunfos y una derrota.
Así van las semifinales
Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí
Estado: Chiriquí lidera la serie 2-1.
Resultados:
- Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé
- Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé
- Juego 3: Coclé 4-3 Chiriquí
- Juego 4: Coclé vs Chiriquí
Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.
- Juego 5: Coclé vs Chiriquí
Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro
Estado: Panamá Oeste lidera la serie 3-0.
Resultados
- Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste
- Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste
- Juego 3: Panamá Oeste 8-6 Panamá Metro
- Juego 4: Panamá Oeste vs Panamá Metro
Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.