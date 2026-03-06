Lugares santos de Jerusalén, cerrados este fin de semana por la guerra

Este cierre se produce en pleno Ramadán, período durante el cual decenas de miles de palestinos musulmanes acuden normalmente cada viernes a rezar en la Explanada de las Mezquitas.

Los lugares santos de Jerusalén permanecerán cerrados este fin de semana por razones de seguridad, anunció este jueves un portavoz de la policía de Israel, en el sexto día de la guerra regional desencadenada por el ataque estadounidense-israelí contra Irán.

"Con el fin de preservar la seguridad pública y la vida humana, todos los lugares santos de la Ciudad Vieja, incluido el Muro de las Lamentaciones, la Explanada de las Mezquitas y la Iglesia del Santo Sepulcro, permanecerán cerrados", advirtió el portavoz en una declaración enviada a la prensa.

"La entrada no estará autorizada a ningún fiel o visitante, sea cual sea su religión", añadió.

Este cierre se produce en pleno Ramadán, período durante el cual decenas de miles de palestinos musulmanes acuden normalmente cada viernes a rezar en la Explanada de las Mezquitas para la gran oración del mediodía.

En el centro de las tensiones y como elemento clave del conflicto israelí-palestino, el barrio de la Ciudad Vieja está situado en Jerusalén Este, sector ocupado y anexado por Israel en 1967.

La comunidad internacional no reconoce esta anexión.

Desde el inicio de la guerra contra Irán las autoridades israelíes prohíben, por razones de "seguridad", el acceso a la Ciudad Vieja, salvo para los residentes o los propietarios de tiendas situadas dentro de las murallas que delimitan el barrio.