México y EEUU lanzan negociación bilateral para revisar tratado de libre comercio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha dicho optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio con Trump para mantener vivo el T-MEC.

México y Estados Unidos iniciarán el 16 de marzo la primera ronda oficial de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), anunció este jueves la secretaría de Economía mexicana.

El T-MEC, en el que también participa Canadá, es revisado cada seis años. En esta ocasión, esa negociación tiene lugar bajo presiones arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso ha amagado con retirar a su país del tratado.

Representantes de ambos países analizarán "las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes", detalló la cartera en un comunicado.

La oficina del representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, hizo un anuncio similar en Washington. Ninguna de las partes detalló si las reuniones serán presenciales, ni donde tendrían lugar.

Las conversaciones buscarán, entre otras cosas, reducir la dependencia "de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte", precisó el comunicado del gobierno mexicano.

El republicano sin embargo ha manifestado en varias ocasiones que, en su opinión, el acuerdo representa pocos beneficios para Estados Unidos y acusa a México de ser la puerta de entrada de productos y componentes procedentes de China.

El T-MEC es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.