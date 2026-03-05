Petro pide ‘reconvertir’ la petrolera estatal de Colombia ‘hacia energías limpias’

Ecopetrol es la principal empresa de Colombia. Sus ingresos representan el 15% del presupuesto anual del Estado, según Vanegas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el jueves que la principal compañía estatal petrolera "se debe reconvertir (...) hacia energías limpias", tras la publicación de su informe de resultados de 2025 que señala una caída del 39% en sus ganancias.

Las utilidades netas de Ecopetrol marcaron su tercer año consecutivo a la baja y registraron su menor nivel desde la pandemia al sumar unos 2.400 millones de dólares en 2025, en medio de una baja en los precios internacionales del petróleo.

El mandatario izquierdista, que frecuentemente advierte a la comunidad internacional sobre los riesgos del cambio climático, aboga por "reconvertir" a la petrolera estatal, reducir su "actividad fósil" y aumentar la inversión en energías limpias, en un mensaje publicado el jueves en la red X.

"El 78% de la caída de las utilidades la explica la caída del precio Brent", referencia para Colombia, dijo a Caracol Radio Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Petro sostiene que la guerra desatada en Oriente Medio por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán hará subir el precio internacional del petróleo, aunque "luego seguirá cayendo".

Pero la caída del Brent en 2025 es solo uno de varios factores que inciden en la crisis de la estatal, dijo a la AFP Óscar Vanegas, profesor de la Universidad Industrial de Santander especializado en finanzas petroleras.

El experto señala una "mala administración de la empresa", que no ha tomado medidas para optimizar sus "costos de operación" y así "compensar" los bajos precios internacionales del crudo.

El mandatario anunció a finales de 2024 que dejaría de firmar nuevos contratos de explotación petrolera y destinó unos 40.000 millones de dólares para invertir en proyectos de energías limpias.

También ha sugerido cesar la participación de la estatal en proyectos en el extranjero, como un campo petrolero en Texas donde Ecopetrol comparte operaciones con la estadounidense Oxy.

Involucrar a Ecopetrol "en energías alternativas es un error", sostuvo Vanegas, pues "no son rentables". Colombia es "un Estado pobre que no tiene los recursos para subsidiar estas energías", agregó.

