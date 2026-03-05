Diez jefes de Estado de la región participarán en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

El presidente panameño José Raúl Mulino viajará este viernes a la ciudad de Miami para participar en la cumbre.

Panamá/Diez jefes de Estado del continente han confirmado su participación en la cumbre de presidentes "Escudo de las Américas", convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El encuentro se desarrollará este sábado 7 de marzo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, con el objetivo de promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

A la cita han confirmado asistencia los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Cháves (Costa Rica) y José Raúl Mulino (Panamá). Además, participarán el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que los mandatarios abordarán desafíos como el combate al narcotráfico, el enfrentamiento a las bandas criminales y la búsqueda de soluciones a la inmigración ilegal y masiva.

"El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva", manifestó Leavitt.