Leagues Cup | Ismael Díaz enfrentará a Lionel Messi en el mes de agosto

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Los Angeles, Estados Unidos/La Leagues Cup 2026 ya tiene definidos sus grupos y las primeras sedes para la fase inicial, en un anuncio que promete emociones fuertes.

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá como rivales en la primera fase a los mexicanos Atlético San Luis, Monterrey y Club León, este último con la presencia estelar del delantero panameño Ismael Díaz, quien buscará dar la sorpresa ante el astro argentino.

Otras noticias: Michael Amir Murillo anotó su segundo gol con Besiktas en la Copa de Turquía

Otras noticias: Mundial 2026| Selección de Panamá: Thomas Christiansen y representantes de federación visitarán ciudades sede

La cuarta edición de este torneo conjunto entre la MLS (que integra equipos de Estados Unidos y Canadá) y la Liga MX se disputará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, pocas semanas después de que concluya la Copa del Mundo que organizarán estos tres países norteamericanos.

El Inter Miami, campeón de la edición inaugural de 2023 de la mano del recién llegado Messi, se cuenta entre las 18 franquicias de la MLS que competirán este año, del total de 30 de la liga norteamericana. Por la Liga MX, sus 18 equipos pugnarán por llevar por primera vez a México este trofeo, que en 2024 quedó en manos del Columbus Crew y en 2025 del Seattle Sounders, verdugo en la final del Inter.

Los 36 participantes se dividirán en dos grupos —uno de la MLS y otro mexicano— y los ocho mejores avanzarán a los cuartos de final, con duelos entre las dos ligas en cada llave.

Otras noticias: Selección de Panamá | Actuación de los panameños en el extranjero ¿quiénes destacaron?

Miami disputará los tres partidos de la primera fase en su flamante nueva cancha, bautizada como Nu Stadium, que debe ser inaugurada en abril. La escuadra de Messi debutará el 5 de agosto frente al Atlético de San Luis y posteriormente se medirá con el Monterrey el día 8 y con el Club León el 12.

Será en este último duelo donde el panameño Ismael Díaz, actual delantero del Club León, tendrá la oportunidad de enfrentar a la estrella argentina y medirse ante uno de los equipos más mediáticos del continente.

Del total de 54 partidos de la primera fase, cuatro se disputarán por primera vez en territorio mexicano. Toluca recibirá el 5 y el 12 de agosto en su estadio al Seattle Sounders y al Dallas FC. El día 11, Tigres recibirá al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, mientras que el América hospedará al San Diego FC en el emblemático estadio Azteca de Ciudad de México en una fecha aún por determinar.

El certamen ofrece tres pases para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el campeón clasificando directamente a octavos de final de ese torneo.

Otras noticias: Selección de Panamá | Participación de nuestros legionarios en el fútbol internacional